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كيف تعرفت إيميه صياح على زوجها؟

21 - سبتمبر - 2021
إيميه صياح

إيميه صياح

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ردت الإعلامية والممثلة اللبنانية إيميه صياح على أسئلة متابعيها وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وكشفت إيميه من خلال حديثها ورداً على أسئلة محبيها عن الطريقة التي تعرفت بها على زوجها فريد نجار وقالت ” كنا بنفس الجامعة، كل واحد اختصاص مختلف، بس مثلنا سوا بمسرحية قصة طويلة وحلوة”.

من ناحية أخرى كشفت صياح سبب إبتعادها عن مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة، وعلقت قائلة: “الأمومة، التصوير، العيلة.. بس عم حاول لاقي وقت أكتر للسوشيال ميديا”.

الجدير بالذكر، أن صياح كانت قد عبرت مؤخراً عن إستيائها من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

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