كيف تعرف أن فرامل سيارتك تحتاج للتبديل أو للصيانة؟

المكابح هي أهم نظام أمان لسيارتك لأإنها تتيح لك التحكم في سرعة سيارتك، وإيقافها بأمان. ودواسة الفرامل هي الدواسة الأولى التي تضغط عليها في حالة الطوارئ. ومثل أي نظام آخر في سيارتك، يجب صيانتها وفحصها بانتظام للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح وفعال، من أجل سلامتك وسلامة مستخدمي الطريق الآخرين. وإذا كانت لا توقف سيارتك بشكل جيد، قد يكون هذا بسبب عدد من الأسباب. فقد تكون وسادات وأقراص المكابح قديمة ومتآكلة مما يؤدي إلى عدم تماسكها جيدًا، وقد يكون سائل الفرامل قديمًا ولديه الرطوبة الممتصة، مما يقلل من فعاليتها، أو قد يفقد النظام الهيدروليكي السوائل والضغط.

صوت طحن

إذا سمعت صوت طحن عند الفرملة، فقد يعني ذلك أن وسادات أو أقراص الفرامل بحاجة إلى استبدال. وتشتمل وسادات الفرامل على مؤشر تآكل معدني يصدر ضوضاء عند ملامستها لقرص الفرامل. وعندما تسمع هذه الضوضاء، فمن المحتمل أنك ستحتاج إلى استبدال الأقراص فوراً. لكن قد تلاحظ أيضًا صوت صرير عند الفرامل إذا كانت السيارة متوقفة تحت المطر أو في المياه الراكدة لفترات طويلة من الزمن. ويمكن أن يتسبب ذلك في تراكم الصدأ على الأقراص. ولكن لا تقلق، فمن المفترض أن يتلاشى بسرعة عند عودتك إلى الطريق.

التسريبات على العجلات الداخلية

نظام الكبح الخاص بك معقد، وإذا كانت هناك أختام بالية أو وصلات مفكوكة أو خراطيم منكسرة أو متشققة في النظام، يمكن أن يتسرب الهواء والسوائل، مما يجعل المكابح أقل فعالية. لذلك إبحث عن السوائل الموجودة على العجلات الداخلية أو على الأرض حيث تقوم بإيقاف سيارتك بانتظام. عادة ما يكون سائل الفرامل صافياً مع رائحة خفيفة.

السحب إلى اليسار أو اليمين

يجب أن تسير سيارتك بشكل مستقيم وصحيح عند الفرملة. وإذا لم يحدث ذلك، فقد تكون مشكلة خطيرة عندما تفرمل بقوة في حالة الطوارئ. وإذا تآكلت مكابحك على جانب واحد أكثر من الآخر، فقد يحدث سحب إلى جانب واحد.

الإهتزاز

إذا لاحظت اهتزازات من خلال عجلة القيادة أو دواسة الفرامل وأنت تبطئ سرعتك، فافحص الفرامل.

تغرق دواسة الفرامل على الأرض

إذا اضطررت للضغط على الدواسة لأسفل طويلاً قبل أن تبدأ السيارة في التباطؤ، فقد يكون ذلك بسبب تسرب زيت وضغط نظام الفرامل الخاص بك وهو أمر خطير للغاية.

ضوء التحذير

إذا كانت لوحة القيادة الخاصة بك تعرض ضوء تحذير الفرامل، فقم بفحص سيارتك على الفور. ومن المحتمل أن يكون هذا مؤشرًا على فشل النظام الهيدروليكي للفرامل، ويجب معالجته في أسرع وقت ممكن لتجنب وقوع حادث خطير.

فرملة اليد الملتصقة

إذا شعرت بمقاومة عند إزالة فرملة اليد، فقد تكون فرملة اليد الخاصة بك عالقة. وتأكد من قيامك بفحصها من قبل خبير لأن القيادة مع تعليق فرملة اليد يمكن أن يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الفرامل مما يؤدي إلى تآكل الفرامل والتسبب في تلفها.