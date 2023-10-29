الأحد 14 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 29 أكتوبر 2023 |
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كيف تكسبون ثقة أطفالكم؟

منذ 51 دقيقة
أطعمة تزيد التركيز عند الأطفال

أطعمة تزيد التركيز عند الأطفال

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للحفاظ على علاقة متينة مع الأطفال، يجب على الأهل أولا وقبل كل شيء التواصل والتحدث معهم بشكل دائم، وعدم المبالغة في فرض القيود والعقوبات، وفق عالمة النفس الروسية داريا دوجينتسوفا.

وغالبا ما يركّز الوالدان إلى حد بعيد على درجات أطفالهما في المدرسة، لكن من الأفضل معرفة المزيد عن مشاعر الطفل وموقفه مما تعلمه، ومن هم الأصدقاء الجدد.

ونوّهت الاختصاصيّة النفسيّة إلى أن مقاطعة الطفل كعقاب له ليست هي الوسيلة الفعالة، لأن الطفل سينغلق على نفسه مع مرور الوقت، وستنعدم ثقته بالآخرين.

يُشار إلى أنّ العديد من الأطفال يخافون في سن معيّنة من الظلام، ويطالبون بإبقاء الإنارة في الغرفة ليلا. ووفق علماء النفس، في الظلام تختفي مع اختفاء العالم الخارجي قواعد ومعايير ومحظورات، ما يؤدي إلى أن الطفل يفقد دعما ويشعر بالخوف.

كما يمكن للطفل أن يُكمل في مخيّلته بعض الصور المخيفة المرتبطة بما أثار إعجابه خلال اليوم. بسبب مشاهدة برنامج تلفزيوني أو الاستماع إلى قصص مخيفة، قد تسبب المزيد من الاضطراب في المشاعر.

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