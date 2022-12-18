كيف سيُتابع الرئيس الأرجنتينيّ نهائي كأس العالم؟

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز أنّه سيشاهد نهائي كأس العالم في كرة القدم اليوم الأحد بين منتخب بلاده وفرنسا في الوطن، ولن يغادر الى قطر لحضورها شخصيًا.

كتب فرنانديز اليوم الأحد عبر تويتر “مثل الملايين من أبناء بلادي، سأستمتع بنهائي كأس العالم في الوطن”.

أضاف: “سأعيش هذه اللحظة الرائعة كما فعلت حتى الآن مع شعبي”، متابعًا “سنقدم أفضل ما لدينا في الملعب بين مشجعينا الرائعين على المدرجات”.

يشار إلى أنّ أنظار العالم تتجه اليوم إلى قطر حيث يخوض كلّ من منتخبي الأرجنتين وفرنسا المباراة النهائية لكأس العالم 2022.