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كيف علّقت نانسي عجرم على قضية سعد لمجرد؟

منذ 26 دقيقة
آخر تحديث: 6 - مارس - 2023 1:31 مساءً
نانسي عجرم

نانسي عجرم

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فيما لا تزال قضية النجم المغربي سعد لمجرد حديث الصحافة العالمية بعد قراره باستئناف الحكم عليه، علّقت الفنانة نانسي عجرم على الأمر بطريقةٍ دبلوماسية بعد سؤالها عن رأيها بالقضية.

وفضّلت عجرم عدم إبداء رأيها في الحكم الصادر بحق لمجرد، حيث ردّت قائلة: “أنا بطبيعة الحال أدافع عن حقوق المرأة، ولا أقبل أن تتعرض لأي أذى أو ضرر، ولكن في المقابل أنا لا أعرف تفاصيل قصة سعد لمجرد مع هذه الفتاة، وطالما القضية في المحكمة فلا يمكنني أن أقول شيئاً”.

وأضافت: “أنا بدوري مررت بنفس التجربة، ولم أكن مصدّقة لما تعرضت إليه أنا وأسرتي، خصوصًا أنني كنت مظلومة، واستغرقت المحاكمة وقتاً طويلاً حتى نتمكن من الحصول على براءتنا، لهذا السبب لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك عن محاكمة سعد”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تصريحها، ورأى الكثير منهم أنها نجحت في البقاء على الحياد لتتفادى الانتقادات التي يمكن أن تتعرّض لها إذا دعمته أو لم تدعمه.

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