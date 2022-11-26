السبت 2 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 26 نوفمبر 2022 |
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كيف علّق رونالدو على إنجازه التاريخي؟

منذ ساعة واحدة
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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تغنّى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بإنجازه التاريخي الذي حققه الخميس، في انتصار بلاده على غانا بنتيجة (3-2)، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في مونديال قطر 2022.

وسجل رونالدو الهدف الأول للبرتغال من علامة الجزاء تحصل عليها، ليصبح بالتالي أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 نسخ من كأس العالم.

وقال رونالدو، عبر حسابه على “فيسبوك”: “التسجيل في 5 نسخ من كأس العالم هو تحقيق لإنجاز لم أجرؤ على الحلم به، لكنه يثبت أنه لا يوجد مستحيل”.

وأضاف: “الفخر الذي أشعر به عند تمثيل البرتغال، لا يمكن مقارنته إلا بالسعادة التي أشعر بها في كل مرة أسجل فيها هدفا لبلدي ويتم ترجمته لانتصار من أجل جماهيرنا، هيا بنا هذه فقط البداية”.

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