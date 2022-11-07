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كيف علّق كلوب على تألّق محمد صلاح ضدّ توتنهام؟

منذ 42 دقيقة
يورغن كلوب

يورغن كلوب

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أشاد المدرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بنجم فريقه محمد صلاح، عقب الفوز على توتنهام 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ15 في الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وتحدث كلوب خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة عن جناح ليفربول بعدما قاد صلاح فريقه لتحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.

وقال كلوب في تصريحاته: “لغتي الإنكليزية ليست جيدة بما يكفي لإخبار الناس بمدى جودة محمد صلاح. أنت بحاجة إلى شخص ما لإنهاء الأمر أمام المرمى، وفي أغلب الأحيان، يقوم صلاح بذلك”. وتابع مدرب الريدز: “رغبة مو ومستوى أدائه حققا الفوز، كانت مباراة من الدرجة الأولى لصلاح، وأكثر شيء أسعدني الليلة أنه سجل هدفين وأثبت أنه لاعب كبير”.

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