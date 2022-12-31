السبت 7 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 31 ديسمبر 2022 |
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كيف علّق منتخب البرتغال على انتقال رونالدو إلى "النصر" السعودي؟

منذ 9 دقائق
انضمام رونالدو إلى "النصر" السعودي

انضمام رونالدو إلى "النصر" السعودي

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رحّب الحساب الرسمي لمنتخب البرتغال عبر “تويتر”، بانضمام قائده وهدافه التاريخي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي، في الصفقة التي تمت رسميًّا أمس الجمعة.

فقد كتب الحساب الرسمي للبرتغال: “مغامرة جديدة.. انطلق إليها يا قائد”.

يأتي ذلك بعد أن أعلن نادي النصر، أمس الجمعة، أنّه وقّع عقدًا مع رونالدو يمتدّ حتى عام 2025، مضيفًا أنّ العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد وأنّ اللاعب سيرتدي الرقم 7.

هذا ولم يكشف النادي السعودي أي تفاصيل مالية للصفقة، ولكن الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين في أوروبا، أفاد بأنّ راتب رونالدو في نادي النصر يقترب من 200 مليون يورو في السنة (يشمل الصفقات التجارية).

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