الأربعاء 27 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 21 ديسمبر 2022 |
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كيف وصف ناصيف زيتون دانييلا رحمة؟

منذ 46 دقيقة
ناصيف زيتون - دانييلا رحمة

ناصيف زيتون - دانييلا رحمة

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ردّ الفنان السوري ناصيف زيتون مجددًا على الأنباء التي تتحدث عن وجود علاقة عاطفية تجمعه بالممثلة دانييلا رحمة، مؤكدًا أنه يرفض الحديث عن حياته الخاصة.

وقال زيتون في حديثه على mtv، إنّه يحب أن يتزوج ويستقر ويؤسس عائلة، لكنه لم يحدد الوقت للارتباط بعد، تاركًا الأمر للنصيب وفق تعبيره.

وأثناء حديثه عرض البرنامج صورة تجمع ناصيف بدانييلا، فابتسم معلقا: ”دانييلا مثل القمر، وهي ملكة جمال، وما في قصة بيننا، أنا ما عم بنكر، وأنا عندي قناعة شخصية بأن أي شيء يتعلق بحياتي ما بحب يطلع للعلن إلا بوقته المناسب، أو أن تكون هناك الإرادة الكاملة إني أحكي“.

وأضاف: ”أنا ما رح أنفي ولا رح أؤكد هذه الشائعات“.

وكان الحديث عن علاقة الثنائي قد عادت عند الجمهور في الآونة الأخيرة، وذلك بعد سلسلة منشورات، وصور ومقاطع فيديو وثقت وجود الثنائي في سيدني في أستراليا.

وصرح الفنان السوري في وقت سابق أنه سيعلن أخبار ارتباطه في حال كان هناك أمر جدي، قائلًا: “عندما يكون هناك أمر يجب أن أعلنه مثل الزواج أو الخطوبة سأقوم بإعلانه أمام من يتكلمون حاليا فليقولوا ما يريدون ولست مضطرا للنفي أو التأكيد”.

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