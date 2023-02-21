كيليان.. كلبٌ أنقذ حياة 18 شخصًا من تحت أنقاض الزلزال

في ظلّ الكوارث الطبيعية المتلاحقة التي تضرب المنطقة، لا سيما في تركيا وسوريا، برزت الكلاب كأحد الوسائل شديدة الفاعلية خلال عمليات البحث والإنقاذ، إثر الزلازل المدمرة التي أصابت البلدين، وساهمت بدرجة كبيرة في إنقاذ عالقين من تحت الأنقاض.

فقد شارك نحو 388 كلبًا مدربًا من 47 دولة في عملية واسعة قامت بها كلاب مدربة في عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة، وأسهمت في إنقاذ 74 شخصًا في ولاية قهرمان مرعش وحدها.

قصة كيليان

ومن الكلاب شديدة الفاعلية كان الكلب كيليان، وهو كلب إنقاذ سويدي، ساهم في إنقاذ حياة 18 شخصًا كانوا متواجدين تحت الأنقاض.

وكيليان هو كلب من نوع جولدن ريتريفر، ويبلغ من العمر 6 سنوات، وهو كلب إنقاذ معتمد وتم تدريبه من قبل وكالة الطوارئ المدنية السويدية MSB.

وسافر كيليان بصحبة رجلي الإطفاء كيريل وكلايس، أولًا إلى تركيا بعد 3 أيام من وقوع الزلزال المدمر، ويعمل كيريل وكلايس، في مجال الإنقاذ لمدة 26 عامًا وقاموا بهذه المبادرة الفردية للتطوع ومساعدة المتضرريين، وبتمويل من مؤسسة جمع تبرعات سويدية.

بدورها قدمت الحكومة السويدية، أكثر من 10 ملايين يورو كمساعدات إنسانية إلى كل من تركيا وسوريا، وأرسلت عمال إنقاذ وخبراء وطاقم طبي ودعم مالي للبلدين.

كما ساهمت الكلبة سيلا، في إنقاذ 12 شخصًا من تحت الأنقاض في ولاية ملاطية، ولكن بعد فترة من البحث تعرضت للإصابة في أقدامها نتيجة للزجاج والمعادن المتناثرة وخضعت للعلاج من البيطريين المتطوعين.

مميزات الكلاب

هذا ويمكن للكلاب أن تشم رائحة العرق أو الهرمونات أو الدم أو البراز أو حتى أنفاس البشر، وعندما تكتشف شخصًا يرقد تحت الأنقاض، تنبح وتشير إليه.

وعادة ما يتم تزويد هذه الكلاب بجهاز تحديد المواقع (GPS)، ومع حاسة الشم القوية تستطيع العثور على الناجين وسط أكوام الأنقاض، وكذلك عبر حاسة السمع التي تمكنها من العثور على الناجين الذين يطلقون صرخات استغاثة، أو عندما تحتك أجسامهم بكتل الأسمنت.

كما تتميز الكلاب إضافة إلى حواسها بحجمها الصغير الذي يؤهلها إلى الدخول في الأماكن الضيقة، وصعود السلالم وإيصال العون للمصابين إلى حين وصول فرق الإنقاذ.

كيف يتم تدريبها؟

عملية اختيارها رحلة طويلة مليئة بالجهد والتعب في التدريبات. وتبدأ قبل مولد هذه الكلاب عن طريق اختيار الأب والأم ورعاية الكلاب الوليدة. ثم متابعة سماتها الشخصية وأهمها أن يكون الكلب اجتماعياً ويمتلك روح الإصرار والمثابرة. ويعمل الكلب في الخدمة لمدة 8 سنوات فقط.

هذا وتمتلك تركيا تمتلك 27 كلبًا فقط من هذا النوع. والكلب الذي يتمتع بأنف حساسة، لديه القدرة على القيام بعملية الشم لفترة تتراوح بين 15 و20 دقيقة. ويجب أن يتحلى بالإصرار.

التدريب يقوم على تحفيز الكلاب عن طريق الألعاب، حيث يتم تدريبهم على العثور على الهدف داخل صندوق. ومكافأتهم هي الحصول على لعبة في النهاية.