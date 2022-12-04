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كيليان مبابي يتصدر قائمة هدافي كأس العالم 2022

منذ 43 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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نصدر كيليان مبابي مهاجم المنتخب الفرنسي قائمة هدافي كأس العالم 2022 في قطر، بعد هدفيه أمام بولندا، الأحد، في دور الـ16 من المونديال.

وتلقى مبابي كرة من عثمان ديمبلي وضعها بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في شباك فويتشيك تشيزني حارس بولندا في الدقيقة 74، ليتقدم منتخب فرنسا 2/0.

وعاد مبابي وسجل هدفا ثانيا رائعا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+1.

وكان أوليفيه جيرو قد وضع حامل اللقب في المقدمة في الدقيقة 44 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من كيليان مبابي.

ورفع مبابي رصيده إلى 5 أهداف في صدارة ترتيب هدافي كأس العالم 2022 بفارق هدفين عن كل من مواطنه أوليفيه جيرو، وألفارو موراتا (إسبانيا)، وكودي جاكبو (هولندا)، وإنر فالينسيا (الإكوادور)، وليونيل ميسي (الأرجنتين)، وماركوس راشفورد (إنجلترا).

وجاءت أهداف كيليان مبابي بواقع هدف على أستراليا، وهدفين على الدنمارك، وهدفين على بولندا.

وسيلعب الديوك في دور الـ8 مع الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال.

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