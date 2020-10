كيم كارداشيان تتعرض لانتقادات بسبب حفل عيد ميلادها الـ40

موجة من الانتقادات تعرضت لها النجمة كيم كارداشيان ، بسبب الأسلوب الذي احتفلت به بعيد ميلادها الأربعين.

واستقلّت كارداشيان طائرة خاصة للاحتفال بعيد ميلادها الأربعين في جزيرة تاهيتي على بعد 6400 كيلومتر من لوس أنجلوس مع أصدقائها وأقربائها في خضمّ الأزمة الوبائية الحالية.

وكتبت كارداشيان: “لا أظنّ أن أحدا منّا كان قبل كوفيد يقدّر فعلا فرصة السفر ولقاء الأهل والأصدقاء في مكان آمن… هذه الرحلة التي تسنّى لنا خلالها الادعاء لفترة وجيزة بأن الأمور عادت إلى طبيعتها”.

40 and feeling so humbled and blessed. There is not a single day that I take for granted, especially during these times when we are all reminded of the things that truly matter. pic.twitter.com/p98SN0RDZD

وكشفت كيم عن التفاصيل، قائلة: “رقصنا وركبنا الدرّاجة الهوائية وسبحنا إلى جانب الحيتان وجدّفنا قوارب كاياك وشاهدنا فيلما على الشاطئ وفعلنا أمورا كثيرة أخرى. وأنا أدرك أن هذه الأمور ليست في متناول الأغلبية راهنا وفي أوقات كهذه أقدّر فعلا نعمة العيش الرغيد الذي أحظى به”، بحسب ما ذكر موقع “arabnews”.

We danced, rode bikes, swam near whales, kayaked, watched a movie on the beach and so much more. I realize that for most people, this is something that is so far out of reach right now, so in moments like these, I am humbly reminded of how privileged my life is. #thisis40 pic.twitter.com/UYOcVBpytW

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 27, 2020