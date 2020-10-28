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كيم كارداشيان تتعرض لانتقادات بسبب حفل عيد ميلادها الـ40

منذ 37 دقيقة
كيم كارديشان

كيم كارديشان

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موجة من الانتقادات تعرضت لها النجمة كيم كارداشيان ، بسبب الأسلوب الذي احتفلت به بعيد ميلادها الأربعين.

واستقلّت كارداشيان طائرة خاصة للاحتفال بعيد ميلادها الأربعين في جزيرة تاهيتي على بعد 6400 كيلومتر من لوس أنجلوس مع أصدقائها وأقربائها في خضمّ الأزمة الوبائية الحالية.

وكتبت كارداشيان: “لا أظنّ أن أحدا منّا كان قبل كوفيد يقدّر فعلا فرصة السفر ولقاء الأهل والأصدقاء في مكان آمن… هذه الرحلة التي تسنّى لنا خلالها الادعاء لفترة وجيزة بأن الأمور عادت إلى طبيعتها”.

وكشفت كيم عن التفاصيل، قائلة: “رقصنا وركبنا الدرّاجة الهوائية وسبحنا إلى جانب الحيتان وجدّفنا قوارب كاياك وشاهدنا فيلما على الشاطئ وفعلنا أمورا كثيرة أخرى. وأنا أدرك أن هذه الأمور ليست في متناول الأغلبية راهنا وفي أوقات كهذه أقدّر فعلا نعمة العيش الرغيد الذي أحظى به”، بحسب ما ذكر موقع “arabnews”.

وضمت رحلة المشاهير، الموسيقار الأمريكي الفلسطيني فاي خضرا، وأختا كيم كلوي وكورتني والأخت غير الشقيقة كيندال جينر.

وكتب أحد المنتقدين: “اضطر ناس إلى توديع أقربائهم الذين يموتون وحيدين في المستشفى عبر الهاتف، ومن الصواب فعلا نشر هذه الرحلة المرحة على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت يعاني العالم الأمرّين. يا له من تواضع ويا لها من حكمة فعلا”.

وكتب مغرد آخر: “كيم مثيرة للاشمئزاز، في وقت قتل فيه فيروس كورونا أكثر من 226 ألف أمريكي هي تتسكع دون أي احتياطات طبية”.

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