كيم كارداشيان تتعرض لهجوم لاذع.. والسبب: فستان مارلين مونرو

ادعى أحد جامعي القطع الأثرية أن فستان النجمة الأميركية مارلين مونرو الذي ارتدته نجمة تلفزيون الواقع كيم ‏كارداشيان “تضرر بشكل كبير”. ‏

ونقلت عنه صحيفة “الإندبندنت” البريطانية قوله إن فستان مونرو الشهير، الذي ارتدته بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد الرئيس الأميركي السابق جون كينيدي، حيث غنت له “عيد ميلاد سعيد سيدي الرئيس”، تضرّر بشكل كبير بعدما ارتدته كارداشيان خلال حفل ‏‏”مات غالا” لعام 2022 في مطلع أيار (مايو).

وفي منشور لسكوت فورتنر، جامع التحف الفنية الذي يساعد في المصادقة ‏والتحقق من التذكارات المتعلقة بأسطورة الشاشة في خمسينيات القرن العشرين، أظهرت صور ‏قماشاً ممدوداً وتبين أن بعض الكريستالات مفقود من خلف الثوب الأيقوني بعدما ارتدته ‏كارداشيان.‏

ورأى فورتنر أن مؤسسة ‏‏”Ripley’s believe it or not”، التي تملك الثوب، “غير مسؤولة” عن إعارة ‏الثوب الذي أطلق عليه وصف “أشهر فستان في العالم” .‏

وحصل المتحف على الثوب التاريخي عام 2016 مقابل 4.8 مليون دولار ‏أميركي. وعادة ما يحتفظ به في قبو مظلم تتراوح نسبة الرطوبة فيه بين 40 و50 في المئة.

ردود عنيفة

وأثارت الصور التي تظهر الضرر الكبير الذي لحق بالثوب ردود فعل عنيفة ضد ‏كارداشيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقدها الكثيرون لارتدائها ‏الثوب.‏

وأجمع المعلّقون على حجم الضرر الذي أصاب الفستان الثّمين، فكتب أحدهم: “الكثير من الكريستالات مفقود! وانظروا إلى التّمزّق! يا للكارثة”.

وندد شخص آخر بأن مجموعة من الأحجار المعلقة بخيطٍ رفيعٍ تكاد تقع. وأعرب شخصٌ ثالثٌ عن حزنه إزاء ما حدث، قائلاً: “القماش ممزّق. أتساءل ما كان سيحدث لو ارتدت كارداشيان الفستان لفترةٍ أطول. أنا حزين جدّاً”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفستان بيع مقابل 5 ملايين دولار أميركي في مزادٍ علني عام 2016، وهو فستان ضيّق جدّاً، ومصنوع من الحرير وتزيّنه 2500 قطعة من الكريستال خيطت يدوياً. وصمم خصّيصاً للنّجمة مارلين مونرو، حتّى أنّ لونه اختير ليتناسب ومع لون بشرتها.

في المقابل، تواصلت صحيفة “الدايلي مايل” البريطانية مع مصدر مقرّب من كارداشيان أكّد أنّ الصور غير دقيقة، نافياً الادعاءات. وأوضح المصدر أن العلامات الظاهرة على الفستان كانت موجودة قبل أن تستلمه كارداشيان ويشتريه المتحف، مؤكداً أن نجمة تلفزيون الواقع ارتدته لمدّةٍ تقلّ عن 15 دقيقة قبل أن تبدّله بنسخة طبق الأصل عنه.

أمّا المسؤولون في المتحف، فأصدروا بياناً أبدوا من خلاله مدى اهتمامهم بالفستان الثمين الذي يعود إلى حقبة انتشار ثقافة البوب، وسعيهم إلى الحفاظ عليه، كما أكدوا أنهم لم يقوموا بأي تعديلات عليه وأنّ كيم ارتدته على السّجادة الحمراء فقط، ثم بدلته بنسخةً عنه.

وصرّحت كارداشيان في مقابلة سابقة مع “فوغ” أنها لن تخاطر بهذه القطعة الثّمينة ولن تلحق الضرر بها، كما وأبدت إحترامها الكامل لقيمة الفستان وما يحمله من معانٍ تاريخية وثقافية. وأكدت أنها طالما ترتديه لن تجلس ولن تتناول الطعام، حتّى أنها لن تضع أي نوع من المكياج على جسمها لكي لا تعرّضه لأي خطر.

ويذكر أنّ كيم (41 سنة) هي أوّل امرأة ترتدي هذا فستان بعد مونرو، واضطرت إلى خسارة 16 رطلاً من وزنها خلال 3 أسابيع لتتمكّن من القيام بهذه الخطوة، لكن رغم المجهود الذي بذلته، لم تتمكن من خلعه بسهولة.

واستنكر عددٌ كبيرٌ من خبراء الموضة قرار السّماح بإخراج قطعةٍ قيّمةٍ كهذه من المتحف، ووصف مصّمم الأزياء بوب ماكي (82 سنة)، مونرو بـ”أسطورة فريدة لا يشبهها أحد”. وأكد أن هذا الفستان صُمّم لها، ولا يجوز رؤية أي امرأة غيرها ترتديه.