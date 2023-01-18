كيم كارداشيان ترغب بلقاء زوجة طليقها

لم تظهر نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان بعد الإعلان عن زواج والد أطفالها كانييه ويست من بيانكا سينسوري وإقامة حفلة زفاف سرية، أي تفاعل على هذه الأخبار. فحتى وقت قريب، كانت كيم هي أحدث زوجة لمغني الراب الذي يتشارك معها أربعة أطفال، فلديهما نورث، سانت، شيكاغو، وباسالم.

سيُقسِّم كلا الوالدين وقتهما مع الأطفال ويشتركان في الأبوة والأمومة بشكل جيد نسبيًا، وفق الوثائق القانونية بعد الطلاق. لكن حاليًا، أصبح هناك عضو جديد في حياة كانييه ويست بعد أن تزوج من بيانكا، والتي من الممكن أن يكون لها بصمتها في حياته.

لذلك، كون كيم كاردشيان أم هؤلاء الأطفال، فهي تريد بطبيعة الحال مقابلة زوجة أبيهم الجديدة المحتملة. يكشف تقرير جديد من صحيفة The Sun عن الطريقة التي اقتربت بها كيم كارداشيان من كانييه لعقد اجتماع محتمل شخصيًا.

تريد كيم التعرف على سينسوري، المرأة التي من المحتمل أن تقضي وقتًا مع أطفالها الأربعة عندما يقضون وقتًا عائليًا مع والدهم. وذكرت الصحيفة أن كيم هي التي اقتربت من فريق كانييه، وأعربت عن رغبتها في مقابلة سينسوري، حيث قالت الصحيفة: “لقد أرسلت رسالة من خلال فريقها إلى فريق كانييه ويست، تقول فيها التهاني بشكل أساسي، وبالنظر إلى أنه يبدو أن بيانكا أصبحت زوجة أب لأطفالها، فهي ترغب في الجلوس للتعرف عليها في اجتماع خاص”.