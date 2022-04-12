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كيم كارداشيان تعلن إقفال علامتها الخاصة في العطور

12 - أبريل - 2022
كيم كارداشيان

كيم كارداشيان

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أعلنت نجمة تليفزيون الواقع ​كيم كارداشيان عن​ التوقف عن العمل بعلامتها الخاصة بالعطور KKW، ابتداء من 1 أيار / مايو 2022 المقبل، وذلك عبر بيان نشر على الصفحة الخاصة بالعلامة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة لا تعني إغلاق العمل في عالم العطور، بل إن كيم كارداشيان تستعد لإطلاق خط جديد باسم مختلف في الوقت الراهن.

وقالت “كيم” إنها فخورة جداً بكل منتج من منتجات ​KKW Fragrance​، منذ إطلاقها كريستال غاردينيا عام 2017، كما وعدت كيم كارداشيان محبيها أنها لن تتأخر عليهم في إطلاق فصلها الثاني في عالم العطور.

ورجح البعض أن تكون “كيم” تسعى إلى تغيير اسمها في العلامة من كيم كارداشيان ويست إلى اسم آخر خاصة أنها استعادت اسمها كيم كارداشيان بعد أن حصلت على الطلاق من زوجها المغني العالمي كانيي ويست. وكانت النجمة، بعد مرور 24 ساعة فقط على طلاقها رسمياً، قامت بإزالة كنية “ويست” من جانب اسمها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد أكثر من 6 أعوام على استخدام اسمها كـ “كيم كارداشيان ويست” على تويتر وإنستغرام، عادت النجمة إلى اسمها الحقيقي قبل الزواج وأزالت كنية “ويست”، فتلقت الكثير من الدعم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت النجمة قد تقدمت بطلب الطلاق في فبراير/ شباط عام 2021، ولكنها حصلت على الطلاق رسمياً فقط يوم الأربعاء في 2 أذار/ مارس 2022، واستعادت لقب عزباء.

وعلى الرغم من أن ويست لم يظهر أي اعتراض على الطلاق في البداية، إلا أنه جنّ جنونه عندما ارتبطت كيم بالنجم الكوميدي بيت دفيدسون وشن معركة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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