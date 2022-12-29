كيم كارداشيان تفكر في الزواج وإنجاب طفل خامس

كشفت النجمة الأمريكية، كيم كارداشيان أنها لا تستبعد إنجاب المزيد من الأطفال، بعد انفصالها رسميا عن زوجها السابق كاني ويست في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

وتحدثت كاردشيان البالغة من العمر 42 عامًا خلال برودكاست Goop مع النجمة جوينيث بالترو عن أحلامها في الزواج مرة أخرى وإمكانية إنجاب طفل خامس.

وبسؤالها عما إذا كانت ستتزوج مرة أخرى، كشفت كيم أنها “تعتقد أن زواجها الرابع سيكون ساحرا”، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت نجمة تليفزيون الواقع: “بصراحة، كان زواجي الأخير هو أول زواج حقيقي بالنسبة لي، في زواجي الأول كنت لا أعرف ما الذي يحدث، والثاني شعرت أنني أريد أن أتزوج لأن جميع أصدقائي كانوا في ذلك المكان وهذا هو المكان الذي كان ينبغي أن أكون فيه أنا أيضا”.

وعلى الرغم من تفاؤلها بشأن العثور على الحب مرة أخرى، قالت كارداشيان إنها تستمتع بحياة العزوبية.

وأضافت: “أشعر بأنه يجب أن أستغرق وقتا كافيا لأكون جاهزة لشراكة جديدة، ولكني لا أريد أن أكون عازبة لبضع سنوات”.

وشددت على أنها تعتقد أنها “ستحتاج الزواج بالتأكيد في مرحلة ما، لكنها في الفترة الراهنة سعيدة بالعزوبية”.

وتابعت أنها “في مهمة فردية جيدة، وأن لديها أشقاء وأصدقاء في نفس المكان، وهذا شعور جيد وممتع”، على حد قولها.

وردا على ذلك، اقترحت بالترو على كيم أن تقوم بتجميد بويضاتها لإبقاء الخيار مفتوحا، كما سألتها بالترو عن استخدام ابنتها “نورث” لتطبيق “تيك توك” في عمر 9 سنوات.

وقالت كارداشيان، إن زوجها السابق ليس سعيدا بانضمام ابنتهما لـ”تيك توك”، وأنها تحترم ذلك.

وعلى الرغم من رد الفعل العنيف للسماح لابنتها باستخدام “تيك توك” في سن مبكرة، كشفت كارداشيان أن لديها قائمة طويلة من القواعد التي تتبعها “نورث”.

يذكر أن كيم كارداشيان انفصلت عن المغني كاني ويست في فبراير عام 2021، بعد زواجهما في 2014 وإنجابها لأربعة أطفال وهم نورث، 9 سنوات وسانت، 6 أعوام وشيكاغو، 4 أعوام وبسلم، 3 أعوام.

وتزوجت كيم للمرة الأولى من دايمون توماس في الفترة من العام 2000 لـ 2004، ثم تزوجت من لاعب كرة السلة كريس همفريز في العام 2011 بحفل زفاف أسطوري وانفصلا بعد 72 يوما فقط؛ بسبب خلافات لا يمكن حلها، ثم تزوجت من ويست في 2014.