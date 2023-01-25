كيم كارداشيان تقاضي معجبًا أرسل لها خاتمًا من الألماس

حصلت النجمة الأمريكية، كيم كارداشيان على أمر تقييدي مؤقت ضد رجل تسلل إلى منزلها في أكثر من مناسبة وادعى أنها زوجته وأرسل لها خاتمًا من الألماس.

وقالت كارداشيان في مستندات المحكمة إن الرجل الذي يُدعى جوميني فيكتور زيجلر، بدأ في الاتصال بها منذ الشهر الماضي.

وأضافت النجمة البالغة من العمر 42 عامًا أن الأمن تدخل لإيقاف الرجل الذي يبلغ من العمر 28 عامًا عندما ذهب إلى منزلها في عدة مناسبات وأنه نشر رسائل بذيئة عنها عبر الإنترنت ووصفها بزوجته.

وذكرت أيضًا أن زيجلر أرسل مجموعة من الأغراض إلى منزلها مثل الخاتم ومفاتيح غرفة فندق، مشيرة إلى أنه لديه خلفية إجرامية تتعلق بالأسلحة والتهديدات الموجهة.

وأضافت أنه تسبب لها في ضائقة عاطفية وسط تعقبه غير المرغوب فيه، ومن المقرر عقد جلسة استماع الشهر المقبل بشأن هذه المسألة.

وكانت قد حصلت كارداشيان الشهر الماضي أيضًا على أمر تقييدي لمدة خمس سنوات ضد رجل يدعى أندريه بيرسود، والذي ادعى التواصل معها عن بعد.

وتردد الرجل على منزل كارداشيان ثلاث مرات في أغسطس من عام 2022، مشيرة إلى أنها خشيت أن يستخدم العنف تجاهها.

وبناء على ذلك، أمر قاض في لوس أنجلوس الرجل بعدم الاتصال والتواصل مع كارداشيان مرة أخرى والابتعاد مسافة 100 ياردة على الأقل من النجمة مع تسليم أي أسلحة نارية لديه إلى السلطات.

وعانت النجمة من مجموعة من الحالات المماثلة منذ أن تقدمت بطلب الطلاق في فبراير 2021 من زوجها، مغني الراب، كاني ويست بعد ما يقرب من سبع سنوات.

ولا تعتبر كيم كارداشيان الوحيدة في عائلتها التي تعرضت لهذا الموقف، حيث طلبت شقيقتها كورتني كارداشيان وكيندال جينر وكايلي جينر المساعدة من خلال النظام القانوني للتعامل مع الأشخاص الذين يتدخلون في حياتهم الخاصة.