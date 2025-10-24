كيم كارداشيان تكشف إصابتها بمرض خطير في الدماغ

نقلت وسائل إعلام أمريكية أمس الخميس 23\10\2025 عن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان القول إنه تم تشخيص إصابتها بتمدد الأوعية الدموية في الدماغ.

وكشفت كارداشيان عن تشخيص حالتها خلال إعلان تشويقي للموسم السابع من برنامجها لتلفزيون الواقع (ذا كارداشيانز) الذي عرض على موقع هولو.

وذكرت التقارير أنه لم يتضح ما إذا كانت كارداشيان تعاني من أعراض المرض أم لا.

ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة التقارير على الفور. ولم يرد وكيل كارداشيان وممثلها للعلاقات العامة ومحاميها على الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وفي وقت سابق من هذا العام، أدلت كارداشيان بشهادتها في محاكمة عصابة اتُهمت بسرقة مجوهرات بملايين اليورو منها تحت تهديد السلاح خلال أسبوع الموضة في باريس في عام 2016.