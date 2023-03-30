كينجس ينهي أطول غياب في تاريخ دوري السلة الأمريكي

أنهى سكرامنتو كينجس أطول فترة غياب عن الأدوار الإقصائية بتاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد أن سجل البديل مالك مونك 19 نقطة خلال فوزه الساحق 120-80 على بورتلاند تريل بليزرز الليلة الماضية.

فبعد غياب 16 موسما متتاليا عاد كينجس إلى الأدوار الإقصائية بعدما استفاد من جهود ديارون فوكس الذي سجل 18 نقطة وأضاف كيفن هيرتر 17 ودومانتاس سابونيس 15 نقطة بجانب الاستحواذ على 12 كرة مرتدة.

ويحتل كينجس المركز الثالث بالقسم الغربي بعد انتصاره 46 مقابل 30 هزيمة ملحقا ببورتلاند الخسارة العاشرة في 11 مباراة.

واحتفى فينكس صنز بعودة كيفن دورانت بتحقيق انتصاره الثالث على التوالي حين أحرز ديفن بوكر 29 نقطة في الفوز 107-100 على مينيسوتا تيمبرولفز.

وسجل دورانت، الذي غاب عن عشر مباريات بسبب إصابة بالكاحل، 16 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة وقدم أربع تمريرات حاسمة خلال 29 دقيقة.

ويحتل صنز المركز الرابع في ترتيب الغرب ومن خلفه مينيسوتا، الذي توقفت سلسلة انتصاراته بعد أربع مباريات، بالمركز السابع.

وسجل جرو هوليداي 51 نقطة في أفضل رصيد بمسيرته كما حقق يانيس أنتيتوكومبو ثلاثة أرقام مزدوجة للمرة الخامسة هذا الموسم خلال فوز ميلووكي باكس على إنديانا بيسرز 149-136.

وأصبح هوليداي سادس لاعب في تاريخ باكس يحرز 50 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة بالدوري بينما أحرز أنتيتوكومبو 38 نقطة واستحوذ على 17 كرة مرتدة ووزع 12 تمريرة حاسمة لميلووكي متصدر القسم الشرقي وصاحب أفضل سجل في الدوري (55-21).

وفاز لوس أنجليس ليكرز 121-110 على شيكاجو بولز بمساعدة أنطوني ديفيز الذي سجل 38 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة، وأضاف ليبرون جيمس 25 نقطة.

وهذا الفوز الرابع في خمس مباريات ليتساوى ليكرز مع نيو أورليانز في المركز الثامن بالقسم الغربي.

وفاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 116-108 على دالاس مافريكس الذي ابتعد عن مراكز ملحق التأهل للأدوار الإقصائية دون الاستفادة من ثلاثة أرقام مزدوجة للوكا دونتشيتش.

وأنهى لوس أنجليس كليبرز سلسلة من سبعة انتصارات لممفيس جريزليز ثاني الترتيب في الغرب بفوزه 141-132 بعدما سجل راسل وستبروك 36 نقطة وقدم عشر تمريرات حاسمة.

وتغلب نيويورك نيكس 101-92 على ميامي هيت ليعزز فرصه في بلوغ الأدوار الإقصائية، كما تفوق بروكلين نتس 123-114 على هيوستون روكتس.