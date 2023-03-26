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كين يقود إنجلترا للفوز على أوكرانيا بتصفيات بطولة أوروبا

منذ 11 دقيقة
هاري كين

هاري كين

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عزز هاري كين مكانته كهداف لمنتخب إنجلترا عبر العصور عندما هز الشباك في الفوز 2-صفر على أوكرانيا ليحكم فريق المدرب جاريث ساوثجيت قبضته على المجموعة الثالثة بتصفيات بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم اليوم الأحد.

وبعد تسجيل هدفه 54 في الفوز 2-1 على إيطاليا يوم الثلاثاء، عوض كين إهدار فرصتين بافتتاح التسجيل في الدقيقة 37.

وأضاف بوكايو ساكا مهاجم أرسنال الهدف الثاني قبل الاستراحة مباشرة بتسديدة رائعة أحبطت الفريق الضيف وجماهيره المقدر عددها بأربعة آلاف متفرج.

وضغطت أوكرانيا بعد الاستراحة لكنها بدت غير قادرة على تحقيق فوزها الثاني على إنجلترا في عشر مواجهات.

وشارك إيفان توني مهاجم برنتفورد لأول مرة مع إنجلترا قبل عشر دقائق من النهاية.

وتملك إنجلترا ست نقاط من أول مباراتين وتبدو المرشحة لصدارة المجموعة التي تضم مالطا ومقدونيا الشمالية.

    المصدر :
  • رويترز

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