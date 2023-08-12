رسمياً.. بايرن ميونيخ يضم هاري كين

نجح نادي بايرن ميونخ الألماني في إقناع إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزي ببيع المهاجم المخضرم هاري كين إليه هذا الصيف.

وشهدت الأسابيع الماضية جولات من المفاوضات المكثفة بين الناديين من أجل نقل كين إلى النادي البافاري هذا الصيف.

وبعد رفض 3 عروض متتالية، أرسل بايرن ميونخ عرضا رابعا في الساعات الماضية، تبلغ قيمته 110 ملايين يورو، بحسب التقارير الصحفية.

وذكرت صحيفة “ذا أتلتيك” الأمريكية اليوم الخميس، أن توتنهام وافق أخيرا على عرض بطل ألمانيا.

وبذلك، سينضم صاحب الـ30 عاما إلى صفوف حامل لقب البوندسليجا هذا الصيف في صفقة هي الأغلى في تاريخه.

وسيحطم كين بذلك أغلى صفقة في تاريخ بايرن ميونخ، التي أبرمها النادي عام 2019 بضم الفرنسي لوكاس هيرنانديز مقابل 80 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن المهاجم الإنجليزي اشترط حسم المفاوضات نهائيا قبل خوض السبيرز أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتنطلق منافسات البريميرليغ غدا الجمعة، ليتمكن بايرن من حسم الصفقة قبل يوم واحد على بدء المسابقة.

وكان قد نجح نادي بايرن ميونخ الألماني في إقناع إدارة توتنهام هوتسبير الإنجليزي ببيع المهاجم المخضرم هاري كين إليه هذا الصيف.

وشهدت الأسابيع الماضية جولات من المفاوضات المكثفة بين الناديين من أجل نقل كين إلى النادي البافاري هذا الصيف.

وبعد رفض 3 عروض متتالية، أرسل بايرن ميونخ عرضا رابعا في الساعات الماضية، تبلغ قيمته 110 ملايين يورو، بحسب التقارير الصحفية.

وذكرت صحيفة “ذا أتلتيك” الأمريكية الخميس الماضي، أن توتنهام وافق أخيرا على عرض بطل ألمانيا.

وبذلك، سينضم صاحب الـ30 عاما إلى صفوف حامل لقب البوندسليجا هذا الصيف في صفقة هي الأغلى في تاريخه.

وسيحطم كين بذلك أغلى صفقة في تاريخ بايرن ميونخ، التي أبرمها النادي عام 2019 بضم الفرنسي لوكاس هيرنانديز مقابل 80 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بأن المهاجم الإنجليزي اشترط حسم المفاوضات نهائيا قبل خوض السبيرز أولى مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وتنطلق منافسات البريميرليغ أمس الجمعة، ليتمكن بايرن من حسم الصفقة قبل يوم واحد على بدء المسابقة.