الأثنين 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 20 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأن راتب زميلته أعلى من راتبه... موظف مرموق يقاضي وزيرة الداخلية البريطانية!

18 - فبراير - 2021
ماثيو بار وزميلته

ماثيو بار وزميلته

A A A
طباعة المقال

رفع موظف حكومي مرموق في بريطانيا دعوة قضائية بسبب التمييز المبني على أسس “جنسية وعرقية”، لأن زميلته من ذوات البشرة السوداء في ذات الوظيفة تتقاضى راتبا سنويا أعلى من راتبه.

ويتقاضى ماثيو بار، وهو من ذوي البشرة البيضاء، راتبا سنويا يقل عن زميلته بنحو 72 ألف دولار، حيث عرض عليه عام 2016، عندما تم تعيينه في وظيفته مفتشا للشرطة، العمل مقابل الحصول على نحو 186 ألف دولار سنويا، بالإضافة إلى نحو 11 ألف دولار بدل معيشة في لندن.

وكانت زميلته، ويندي ويليامز (من ذوات البشرة السوداء)، قد سبقته بتعيينها منذ أكثر من عام، عندما عُرض عليها تلقي ما يقارب 186 ألف جنيه إسترليني.

ويقاضي بار حاليا وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، في قضية قد تكون الأولى من نوعها.

وقال بار إن “هذه مسألة عدالة. أنا ذكر أبيض، عرقي وجنسي كان لهما تأثير على قرارات بشأن راتبي”، مرجعا وجود فارق في الأجور بينه وبين زميلته إلى “سياسة تأثرت بالعرق والجنس”، رغم أنه اعترف بتقاضيه “مرتبا مرتفعا نسبيا”.

وأشار إلى أنه “لو دفع للجميع الراتب الذي أتقاضاه حاليا سأكون راضيا”، وذلك بحسب Metro

    المزيد من منوعات

    ماكس فرستابن سائق رد بول
    فرستابن يصمد أمام هجوم ساينز ويفوز بسباق جائزة كندا الكبرى
    كيليان مبابي
    مبابي يتهم نويل لو غرايت بتجاهل ما تعرض له من إساءة عنصرية
    بريتني سبيرز
    في شهر العسل.. بريتني سبيرز تواجه دعوى قضائية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    الكبد
    الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد