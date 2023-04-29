لأول مرة.. المكسيكي بيريز يفوز بسباق السرعة لفورمولا 1

اقتنص المكسيكي سيرجيو بيريز المركز الأول من شارل لوكلير ليفوز بأول سباق سرعة في موسم 2023 من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في جائزة أذربيجان الكبرى متفوقا على سائق فيراري، السبت.

واكتفى الهولندي ماكس فرستابن الغاضب بالمركز الثالث مع رد بول.

وكان لوكلير، الذي انطلق من مركز أول المنطلقين وأنهى السباق في المركز الثاني، هو أول سائق يتفوق على فرستابن بطل العالم مرتين هذا الموسم بغض النظر عن بيريز.

واصطدم السائق الهولندي مع جورج راسل سائق مرسيدس في اللفة الأولى في صراعهما على المركز الثالث ليتضرر الجانب الأيسر لسيارة رد بول.

واستشاط فرستابن غضبا لاحتفاظ راسل بمركزه دون عقوبة، لكنه تجاوزه بعد فترة من وجود سيارة الأمان على الحلبة، وبدا أنه وجه إهانات له خلال حديثهما بعد السباق.

وقال فرستابن بعدما شرح راسل له أنه افتقر للتماسك في الإطارات “طريقته اللطيفة في الشرح

‭’‬حسنا يا صديقي، أغلقت المكابح ويمكنك مشاهدة الأمر في الإعادة، هذا غير منطقي”.

وبقي بيريز بعيدا عن المشاكل إذ حافظ على المركز الثاني خلف لوكلير في بداية السباق قبل أن يتجاوزه في اللفة الثامنة.

ورغم أن سباق السرعة ليس الحدث الرئيسي فقد أصبح بيريز أول سائق فورمولا 1 يفوز أكثر من مرة على حلبة شوارع باكو.

وأنهى راسل السباق في المركز الرابع أمام الإسبانيين كارلوس ساينز سائق فيراري وفرناندو ألونسو سائق أستون مارتن.

واكتفى لوس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بالمركز السابع مع مرسيدس، فيما حصد لانس سترول سائق أستون مارتن النقطة الأخيرة.

وتسبب اصطدام يوكي تسونودا بالحائط وفقدانه الإطار الخلفي في نزول سيارة الأمان إلى الحلبة.

وخضع السائق الياباني لوقفة صيانة كما قام الفريق بتغيير الجناح الأمامي وعاد في المركز الأخير.

واستطاع فرستابن تجاوز راسل بسهولة مع استئناف السباق، وأوضح لفريقه عبر دائرة الاتصال أنه قام بذلك دون الاصطدام مع السائق البريطاني.

كما تجاوز ساينز منافسه هاميلتون إلى المركز الخامس وتبعه ألونسو.

ولم يشارك لوجان سارجنت سائق وليامز في سباق السرعة بعد حادث في التجارب التأهيلية للسباق وعدم تمكن الفريق من إصلاح السيارة.

واقيم السباق لمسافة مئة كيلومتر على مدار 17 لفة، وأصبح سباقا مستقلا بذاته بعد قرار البطولة بتغيير صيغة الجائزة الكبرى الأسبوع الماضي.

وسينطلق لوكلير من المقدمة في سباق الأحد في الجولة الرابعة للبطولة.