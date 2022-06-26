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لأول مرة تيم حسن وديما بياعة معاً في صورة واحدة.. صور

منذ ساعة واحدة
تيم حسن من مسلسل الهيبة

تيم حسن من مسلسل الهيبة

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احتفل الفنان السوري، تيم حسن، بتخرج ابنه ورد من المدرسة، في دبي، السبت، وذلك بحضور طليقته أم أولاده، الفنانة السورية ديما بياعة، وزوجها المغربي، أحمد الحلو، وكان لافتاً وجود زوجة تيم حسن، الإعلامية المصرية، وفاء الكيلاني.

وقد التقطوا صورة تذكارية من حفل التخرج، تجمعهم لأول مرة، منذ انفصال تيم حسن عن ديما بياعة، ومن ثم زواج كل منهما.

وكتبت ديما عبر حسابها الرسمي على برنامج تبادل الصور ومقاطع الفيديو (إنستغرام): “ورودي يا أول فرحة بعمري..يا قوتي وسندي..اليوم تخرجت من المدرسة بشهادة امتياز..تذكر أول يوم أخدتك على المدرسة قديش بكيت لأني تاركتك وقديش كنت خايفة عليك..مرق العمر بغمضة عين وهلق عم خرجك من المدرسة لمرحلة جديدة بحياتك وهي الجامعة..وبس حابة قلك إني أنا فخورة فيك قد الدنيا وإني بوعدك وقف جنبك بكل خطوة بتخطيها وبوعدك إني كون معك بكل قرار بتاخدوا بحياتك..الله يكتبلك عمر مليان سعادة و راحة بال والله يرضى عنك دنيا وآخرة”.

وقد شارك أحمد الحلو، زوج ديما بياعة، صوراً من حفل تخرج ورد، عبر خاصية ستوري، على حسابه الرسمي على برنامج تبادل الصور ومقاطع الفيديو (إنستغرام)، وكتب معلّقاً “من حفل تخرج ابننا”.

لتيم حسن ولدان، هما: ورد وفهد، من زوجته الأولى ديما بياعة، والتي انفصل عنها عام 2012، بعد زواج دام عشر سنوات، فيما تزوّج من الإعلامية وفاء الكيلاني عام 2017، بعد قصة حب جمعتهما، وتزوّجت ديما بياعة بعد انفصالها، بالمغربي أحمد الحلو، نهاية عام 2012، لتستقر في دبي مع أطفالها.

تيم حسن مع ابنائه ورد وفهد

تيم حسن مع ابنائه ورد وفهد

صورة تذكارية تجمه احمد الحلو وزوجته ديما بياعة وتيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني مع ابنائه ورد وفهذ1 اثناء حفلة التخرج

صورة تذكارية تجمه احمد الحلو وزوجته ديما بياعة وتيم حسن وزوجته وفاء الكيلاني مع ابنائه ورد وفهذ1 اثناء حفلة التخرج

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