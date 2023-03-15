لأول مرة.. ثنائية أوسيمين ترسل نابولي لدور الثمانية بدوري الأبطال

سجل فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي هدفين ليقود الفريق الإيطالي لفوز سهل 3-صفر على أينتراخت فرانكفورت (الأربعاء 15-3-2023) والتأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وارتقى المهاجم النيجيري الدولي (24 عاما)، الذي سجل في الفوز 2-صفر ذهابا في ألمانيا، عاليا ليحول ضربة رأس هزت الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وسجل أوسيمين هدفه 23 في 28 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم من مسافة قريبة مكللا أربع تمريرات سريعة في الدقيقة 53 قبل أن يضيف بيوتر جيلينسكي الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 64 ليمنح فريقه الفوز 5-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وقبل المباراة، اندلعت اشتباكات في المدينة الإيطالية، إذ أضرم مشجعون النار في سيارة شرطة وألقت الجماهير الحجارة على الحافلات والشرطة.

ومنعت السلطات الإيطالية الجماهير الألمانية من حضور المباراة بسبب مخاوف من أعمال عنف محتملة لكن هذا لم يثن جماهير الضيوف عن السفر إلى إيطاليا.

لكن الأمور كانت هادئة داخل ملعب دييجو مارادونا حيث سيطر صاحب الأرض على المباراة منذ البداية.

وكاد الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا أن يهز الشباك بعد انطلاقة قوية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 19 وكذلك في الدقيقة 43 عندما أطلق تسديدة من مدى قريب لكن الحارس كيفن تراب تصدى لها.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، عاقب أوسيمين الدفاع على إتاحة المساحة أمامه داخل منطقة الجزاء عندما ارتقى عاليا وحول تمريرة عرضية متقنة من ماتيو بولياتنو إلى داخل الشباك.

وباتت المهمة أصعب على الفريق الألماني بطل الدوري الأوروبي الموسم الماضي، حيث واجه صعوبة في اختراق دفاع نابولي المنظم خاصة في غياب أبرز مهاجميه راندال كولو مواني للإيقاف ويسبر ليندستروم للإصابة.

كما انهار تحت الضغط المتواصل من جانب نابولي ما سمح لأوسيمين بالتسجيل من جديد من مسافة قريبة ليقضي على آمال الفريق الألماني في العودة ويصبح أول لاعب من نابولي يسجل في لقائي الذهاب والإياب بأدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا.

وسجل جيلينسكي الهدف الثالث من ركلة جزاء احتسبها الحكم لمتصدر الدوري الإيطالي بعد عرقلة اللاعب البولندي داخل المنطقة.