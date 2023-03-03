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لأول مرة.. حارس الأرجنتين يكشف عما قاله بعد نهائي المونديال لـ "مبابي"

منذ 32 دقيقة
حارس مرمى منتخب الأرجنتين المثير للجدل إيمليانو مارتينيز‏

حارس مرمى منتخب الأرجنتين المثير للجدل إيمليانو مارتينيز‏

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أفصح حارس منتخب الارجنتين المثير للجدل إيميليانو مارتينيز، لاول مرة منذ انتهاء مونديال كأس العالم في قطر 2022، عن كلماته التي خاطب بها مهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي.

ولعب نجم نادي أستون فيلا الإنكليزي، دورا رئيسيا في فوز منتخب بلاده بكأس العالم في قطر، بعد أن أنقذ فريقه بصده اثنتين من ركلات الترجيح، سددها كل من كينجسلي كومان، وأوريلين تشواميني.

وانتهى اللقاء الرسمي بين “التانغو” والديوك” بالتعادل 3-3 بعد وقت إضافي.

وشوهد مارتينيز، حاملا دمية تصور مهاجم باريس سان جيرمان خلال الاحتفالات في بوينس آيرس، وهو ما بدا وكأنه حركة سخرية منه تجاه النجم الفرنسي.

لكن يبدو أن مارتينيز قد واسى الفرنسي مباشرة بعد نجاح بلاده بينما كان يجلس مبابي بخيبة أمل على أرض الملعب، إثر إعلان الحكم نهاية اللقاء.

ولم يكشف مارتينيز ما قاله للشاب البالغ 24 عاما، إلا في حديثه الأخير مع موقع TyC Sports .

وقال مارتينيز: “أخبرته أن عليه أن ينهض ويتطلع إلى الأمام”.

ثم تابع “قلت له لا ينبغي أن تكون على الأرض، عليك أن تكون فخورا بما قدمت”.

ثم علق على ذلك بالقول :”هذه هي الحقيقة، لقد سجل أربعة أهداف عليّ، الشخص الذي يجب أن يكون على الأرض هو أنا”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يوضّح فيها مارتينيز ما قام به إثر فوز بلاده بكأس العالم.

وكان الرجل حاول مؤخرا تبرير صوره وهو يحمل الدمية ودحض الادعاءات القائلة بأنه كان يسخر من مبابي.

وكان قال مبررا ذلك “حملت تلك الدمية لمدة دقيقتين تقريبا ورميتها بعيدا، هذا كل شيء” ثم أضاف “كيف يمكنني أن أسخر من مبابي؟ سجّل أربعة أهداف عليّ.. أربعة أهداف كاملة في المباراة النهائية! لدي احترام كبير لمبابي”.

ثم استدرك: “طريقة الاحتفال، ليست مشكلة، أنا لا أضيع أي طاقة على مثل هذه الأشياء غير المجدية” قبل أن يضيف “المهم بالنسبة لي هو تقديم أفضل ما لدي من أجل فريقي، ونتطلع إلى عودة ليو ميسي لمواصلة التسجيل والفوز بالمباريات”.

    المصدر :
  • الحرة

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