لأول مرة.. رمضان يجمع باميلا الكيك ومعتصم النهار معاً

منذ ساعتين
باميلا الكيك ومعتصم النهار

يشهد موسم دراما رمضان 2026 ثنائيات تجتمع للمرة الأولى، حيث أعلنت شركة إيغل فيلمز عن تجربة مميزة هذا العام من خلال ثنائية درامية غير مألوفة بتعاون باميلا الكيك ومعتصم النهار في مسلسل لوبي الغرام، المنتظر انطلاق تصويره خلال الأيام المقبلة.

يجمع مسلسل لوبي الغرام بين الدراما والكوميديا، ليكون أحد أحدث المسلسلات المنضمة إلى السباق الرمضاني في 2026. المسلسل من سيناريو وحوار جيمي أبو عيد ومنة فوزي، وإخراج جيمي أبو عيد. ومن المقرر الإعلان عن باقي أبطال العمل خلال الأيام القادمة.

سيكون هذا التعاون الأول بين معتصم النهار وباميلا الكيك في مسلسل كوميدي اجتماعي يعتمد على المواقف الطريفة المستوحاة من الحياة اليومية في إطار درامي.

وعلى جانب آخر، يستعد معتصم النهار لخوض تجربة سينمائية مع الفنانة ياسمين صبري في فيلم بعنوان “نصيب”، من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج كامل أبو علي، ويُجري تصويره حالياً في مصر بعد تحضيرات مكثفة.

