لأول مرة في التاريخ.. افتتاح كأس العالم 2022 بآيات القرآن الكريم

شهد حفل افتتاح بطولة كأس العالم حدثا تاريخيا، حيث افتتح الشاب متحدي الإعاقة القطري الشهير، غانم المفتاح، حفل افتتاح كأس العالم 2022، بآيات من القرآن الكريم، بتواجد الفنان العالمي مورجان فريمان.

وللمرة الأولى في تاريخ حفلات افتتاح المونديال، تأتي البداية بتلاوة آيات من القرآن الحكيم، عبر الشاب القطري غانم المفتاح من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واستقبل الفنان العالمي مورجان فريمان، الشاب غانم المفتاح الذي قرأ: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير).

ظهور الشاب القطري المبدع غانم المفتاح رفقة النجم العالمي مورغان فريمان في افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ 📦 اشترك الآن 👇

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واحتضن ملعب “البيت” في العاصمة القطرية الدوحة، حفل افتتاح النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم 2022 التي تنطلق بمواجهة منتخبي قطر والإكوادور.

وتحتضن قطر بطولة كأس العالم في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 من ديسمبر المقبل، على 8 ملاعب مجهزة على أعلى مستوى.