لأول مرة منذ 12 عاماً.. نيللي كريم خارج السباق الرمضاني

كشفت الفنانة نيللي كريم عن عدم توقيعها لأي عمل للموسم الرمضاني القادم، مرجحة أنها قد تتغيب عن الشاشات هذا العام، لأول مرة منذ 12 عاماً.

وقالت نيللي خلال برنامج “ET بالعربي” اليوم الأربعاء، أنها لا تعرف حتى الآن إن كانت ستقدم مسلسلا جديدا في رمضان المقبل، حيث لم توفق في أي عمل حتى الآن، وأنها قد تغيب عن الشاشات، وأضافت: “أفكر أن أستريح أخيرا، إلا لو جالي ورق أحب إني أعمله”.

كما كشفت كريم عن رأيها بالمسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة والتي أصبحت أكثر رواجا في السنوات الأخيرة، وقالت إنها تفضل تقديم المسلسلات الطويلة المكونة من 30 حلقة، حيث يكون العمل بالمسلسلات القصيرة بنفس التعب والمجهود بالمسلسلات الطويلة، فيما يكون الحضور أكبربـ30 حلقة.

وأضافت نيللي كريم، أنها اعتادت على تقديم الأعمال الناجحة منذ مسلسل “ذات” وعلى مدار 12 عاما، كانت كلها أعمال تتكون من 30 حلقة، وأضافت أنها لم تقدم 15 حلقة إلا العام الماضي بمسلسل “إخواتي”.

وقالت :”15 حلقة جيد، لكن أفضل تقديمه خارج الموسم الرمضاني، رمضان يحتاج 30 حلقة”.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم هو فيلم “عيد ميلاد سعيد”، والذي قررت اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين المصرية اختياره لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار العالمية، ويشاركها البطولة كل من: حنان مطاوع، وحنان يوسف، والعمل من تأليف محمد دياب، وإخراج سارة جوهر.

وقدمت نيللي كريم العديد من المسلسلات الناجحة والقوية بالمواسم الرمضانية السابقة، مثل مسلسلات “ذات”، و”سجن النساء”، و”تحت السيطرة”، وبـ100 وش”، و”اختفاء”، و”لأعلى سعر”، وغيرها من الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.