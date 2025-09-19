الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لأول مرة منذ 12 عاماً.. نيللي كريم خارج السباق الرمضاني

منذ 46 دقيقة
نيللي كريم

نيللي كريم

A A A
طباعة المقال

كشفت الفنانة نيللي كريم عن عدم توقيعها لأي عمل للموسم الرمضاني القادم، مرجحة أنها قد تتغيب عن الشاشات هذا العام، لأول مرة منذ 12 عاماً.

وقالت نيللي خلال برنامج “ET بالعربي” اليوم الأربعاء، أنها لا تعرف حتى الآن إن كانت ستقدم مسلسلا جديدا في رمضان المقبل، حيث لم توفق في أي عمل حتى الآن، وأنها قد تغيب عن الشاشات، وأضافت: “أفكر أن أستريح أخيرا، إلا لو جالي ورق أحب إني أعمله”.

كما كشفت كريم عن رأيها بالمسلسلات القصيرة التي تتكون من 15 حلقة والتي أصبحت أكثر رواجا في السنوات الأخيرة، وقالت إنها تفضل تقديم المسلسلات الطويلة المكونة من 30 حلقة، حيث يكون العمل بالمسلسلات القصيرة بنفس التعب والمجهود بالمسلسلات الطويلة، فيما يكون الحضور أكبربـ30 حلقة.

وأضافت نيللي كريم، أنها اعتادت على تقديم الأعمال الناجحة منذ مسلسل “ذات” وعلى مدار 12 عاما، كانت كلها أعمال تتكون من 30 حلقة، وأضافت أنها لم تقدم 15 حلقة إلا العام الماضي بمسلسل “إخواتي”.

وقالت :”15 حلقة جيد، لكن أفضل تقديمه خارج الموسم الرمضاني، رمضان يحتاج 30 حلقة”.

يذكر أن آخر أعمال نيللي كريم هو فيلم “عيد ميلاد سعيد”، والذي قررت اللجنة المشكلة من قبل نقابة السينمائيين المصرية اختياره لتمثيل مصر في مسابقة الأوسكار العالمية، ويشاركها البطولة كل من: حنان مطاوع، وحنان يوسف، والعمل من تأليف محمد دياب، وإخراج سارة جوهر.

وقدمت نيللي كريم العديد من المسلسلات الناجحة والقوية بالمواسم الرمضانية السابقة، مثل مسلسلات “ذات”، و”سجن النساء”، و”تحت السيطرة”، وبـ100 وش”، و”اختفاء”، و”لأعلى سعر”، وغيرها من الأعمال التي لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا.

    المزيد من منوعات

    استخدام الهاتف - تعبيرية
    دراسة جديدة تحذر من استخدام الهاتف في المرحاض
    المخرجة إيناس الدغيدي
    بالرغم من تجاوزها سن الـ70... إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها
    الفنانة رنا رئيس والفنان ماجد المصري من مسلسل "موضوع عائلي"
    صورة.. أول ظهور لـ رنا رئيس لها بعد أزمتها الصحية

    الأكثر قراءة

    يمنى شري
    خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
    سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
    إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
    رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
    معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟