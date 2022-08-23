الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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لأول مرة.. ميريهان حسين تعود للغناء بعد فترة طويلة

منذ ساعتين
ميريهان حسين

ميريهان حسين

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انتهت الفنانة ميريهان حسين من تسجيل الأغنية الدعائية لـ فيلم “اتنين للإيجار”، وتعد أول تجرية لميرهان حسين في الغناء.

ونشر الموزع إسلام شيبسي صورة تجمعه مع الفنانة ميريهان حسين من خلال حسابه الرسمي عبر «فيسبوك»، معلنًا فيها عن انتهائهم من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم اتنين للإيجار، حيث قال: الحمد لله تم الانتهاء من تراك جديد مع حبيبة قلبي، ميريهان حسين ألذ وأجمل إنسانه في الكوكب.

وتابع إسلام شيبيسي، الأغنية من توزيعي، كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان ، محمد جودة هندسة وميكس وماستر من فيلم اتنين للإيجار.

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين كان مسلسل «نقل عام» بطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ودينا، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحسن محيي الدين، وإيمان أيوب، وعابد عناني، ونهلة سلامة، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وأميرة أديب، ومن إخراج عادل أديب.

هذا وكانت ميريهان احد المشاركين ببرنامج المواهب” ستاراكاديمي”، ولكن لم تأخذ طريق الغناء بل دخلت الساحة الفنية بالتمثيل بحيث كان اول افلامها “عمر وسلمى 2”.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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