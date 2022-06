لأول مرة.. ميسي يظهر في تشكيلة باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيلته التي سيخوض بها لقاء “رانس” في الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت، وللمرة الأولى، وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ولم يشارك ميسي صاحب الـ34 عاما، حتى الآن في أي مباراة رسمية مع ناديه الجديد الذي انضم إليه قادما من برشلونة الإسباني بناء على عقد لمدة عامين قابل للتمديد، في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتضم تشكيلة سان جيرمان أيضا كلا من المهاجمين الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار.

وفي أول ثلاث جولات من الموسم حقق سان جيرمان العلامة الكاملة وهي تسع نقاط.

📋 A group of 22 players are in the squad for the trip to Reims 👀#SDRPSG pic.twitter.com/8PONgR8rH2

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 29, 2021