لأول مرة... نادية الجندي تكشف كواليس خلافها الشهير مع عادل إمام

تحدثت الفنانة المصرية، نادية الجندي، لأول مرة عن الخلاف القديم مع الزعيم عادل إمام.

وخلال تكريمها ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته العاشرة، قالت نادية الجندي: “لم أعترض على نجومية عادل إمام، فهو نجم شباك وأنا نجمة شباك، وهذه شائعة هدفها الشوشرة على الفيلم بسبب أن الفيلم جمع نجمين كبيرين، فنحن دخلنا الفيلم بحب كبير والزعيم كان متحمسا جدا للعمل والتعاون معي ومع النجم الراحل فؤاد المهندس وتم تصويره في شهر فقط”.

وتابعت: “كان العمل ممتعا وكان عادل إمام يجد متعة في كواليس التصوير دائما، وحصل الفيلم على خمسة تصاريح موافقة من الرقابة وتم طرح الفيلم واستقبله الجمهور بسعادة كبيرة وبعد أسبوع تم إصدار قرار من وزارة الثقافة برفع الفيلم دون إبداء أسباب، ودخلت في أزمة نفسية وأصبنا بحالة من الذهول وأحسسنا بإهانة بسبب هذا الأمر ودخلنا لجنة تظلمات وخسرت ماديا بسبب الفيلم”.

وذكرت أن لقب “نجمة الجماهير” جاء بسبب فيلم “الباطنية”، مؤكدة أن ميدان العتبة، كان يتم إغلاقه بسبب هذا الفيلم وتحقيقه إيرادات كبيرة وحقق نجاحاً مذهلاً، موضحة أنها تحدت الجميع بتقديم هذا الفيلم برغم أن الكثيرين حذروها منه.