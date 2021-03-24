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لأول مرة.. نانسي عجرم تكشف عن نشاطها الجديد في رمضان المقبل

24 - مارس - 2021
نانسي عجرم

نانسي عجرم

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كشفت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، لأول مرة، عن نشاطها الجديد في شهر رمضان المقبل.

ونشرت نانسي عجرم، صورة فريقها عبر حسابها على “إنستغرام”، قائلة: “إنها عادت من القاهرة، بعد انتهائها من تصوير إعلان خاص بإحدى شركات الاتصالات، على أن يعرض في شهر رمضان”.

وظهر مع نانسي عجرم، في الصورة، فريق عملها المكون من مدير أعمالها جيجي لامارا، مصفف الشعر طوني صوايا، مديرة مكتبها مغالي فاضل، خبير التجميل فادي قطايا، الموزع باسم رزق، وريتا برقاشي.

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