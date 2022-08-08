لإبعاد الشبهات عن نفسها.. قتلت زوجها وأبلغت عن اختفائه

في واقعة مروعة، لقي رجل يمني مصرعه على يد زوجته، بعد أن قامت بالمشاركة في البحث عنه لإبعاد الشبهة عن نفسها.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن امرأة من محافظة ذمار جنوبي العاصمة صنعاء قتلت زوجها بطريقة مروعة، وأبلغت عن اختفائه.

وأوضحت التحقيقات أن المرأة الخمسينية من أهالي قرية صفارة (مديرية مغرب عنس) أقدمت على قتل زوجها ودفن جثته في إسطبل الأبقار داخل منزلهم، وظل الزوج مدفونًا هناك حتى تم اكتشافه، وبعد بحث مضنٍ عنه من قبل أسرته، بمن فيها زوجته التي ظلت تدعي البحث عنه.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أنه سبب إقدام الزوجة على قتل زوجها بهذه الطريقة البشعة إلى طمعها في ممتلكات زوجها الذي كان قد تزوج بامرأة أخرى فخافت أن ينجب أطفالًا يقاسمون أولادها الميراث.

وقبل أشهر، أقدمت امرأة على قتل زوجها في محافظة ذمار وقامت بإحراق جثته والتمثيل بها إثر خلافات أسرية نشبت بينهما.