لإنقاذ حيتان عالقة في جليد اليابان.. روسيا تعرض المساعدة

عرضت روسيا على اليابان المساعدة لإنقاذ حيتان عالقة في الجليد.

وأثارت مشاهد لحيتان مفترسة عالقة في الجليد بالقرب من بلدة راوسو اليابانية، القلق على حياتها، فيما عرضت روسيا المساعدة لإنقاذ هذه الحيتان من الموت المحتم.

وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو تظهر فيه الحيتان وهي عالقة في الجرف، وتكافح للخروج من مأزقها.

وتناول الإعلام الروسي القصة باهتمام، إذ ذكر موقع “لينتا” أن موسكو عرضت المساعدة على اليابان لإخراج الحيتان المهدّدة.

وتتكون المجموعة من نحو 15 حوتًا، بينها عدد من الحيتان حديثة الولادة، وادعى الخبراء الروس أن الحيتان المفترسة “لن تبقى على قيد الحياة في هذه الحالة لمدة تزيد على يومين أو ثلاثة أيام”.

ووفقًا لعالِم الأحياء في مقاطعة سخالين الروسية القريبة من اليابان، غريغوري تسيدولكو، فإن هذا النوع غير موجود في اليابان، لذلك ربما سبحت هذه الحيتان من المياه الروسية

وبحسب موقع” لينتا” فإن الخبراء يرون أن الطريقة الوحيدة لإنقاذ الحيتان هي قطع مسار في الجليد باستخدام كاسحة الجليد. وذكر الجانب الياباني أنه لا توجد معدات في راوسو يمكنها أن تساعد الحيتان المفترسة، وتشق لها مَسربًا بيْنَ الجليد.

ووفقًا لمدير المركز العلمي والبيئي لإنقاذ الدلافين “دلفا” تاتيانا دينيسينكو، فإن الحيتان العالقة “لا تملك مياهًا عذبة، ولا يمكنها الصيد، وقد تكون أشبالها الصغيرة معرّضة لخطر انخفاض حرارة الجسم”.

وتابع: “المكان الذي حوصرت فيه هو كتلة جليدية كبيرة من الجليد المكسور، والتي تسحقها الرياح والتيارات، بالإضافة إلى أن قطع الجليد الكبيرة جدًّا يصعب على الحيتان المفترسة تحريكها؛ أي أنها بحاجة إلى دفعها فقط لإخراج رؤوسها والتنفس”.

فيما اقترحت رئيسة الخدمة البيطرية في “موسكو اوكفاريوم” إيرينا سوفوروفا، في مقابلة مع وكالة “تاس” الروسية، إنقاذ الحيتان في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن هناك إمكانية للمساعدة من قبل روسيا.

مشددة على أن “الحيتان قد تنفق قبل أن يتم إنقاذها”.

وخلصت البيطرية الروسية إلى أنه “حتى لو تمكنت بعض الحيتان من البقاء على قيد الحياة، فإنها قد تكون معرضة لخطر انخفاض حرارة الجسم والأمراض المعدية”.

ولم يردّ الجانب الياباني حتى الآن على طلب المساعدة الذي قدّمته روسيا لشقّ طريق جليدي وتحرير الحيتان العالقة.