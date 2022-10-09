لابورتا: لدينا أفضل ميزانية في تاريخ برشلونة

تحدث خوان لابورتا، رئيس برشلونة، أمام الجمعية العمومية لناديه، الأحد، عن التحديات التي واجهت إدارته من أجل إنقاذ الفريق، وما الذي فعلته الرافعات الاقتصادية بهذا الشأن.

وقال لابورتا “الرافعات سمحت لنا بالتعافي وجعلت فريقنا أكثر تنافسية، كل من يتواجد هنا أنقذ البارسا، برشلونة لديه تاريخ أكثر من 100 عام”.

وأضاف “استلمنا الفريق في وقت صعب، وكان هنالك خياران، الأول: أن نواصل العمل ونستمر بالعمل التحفظي وكان هذا من شأنه أن يؤدي لدمار رياضي واقتصادي حسب وجهة نظري، والخيار الثاني هو أن نطلب الدعم المالي من الأعضاء، لكن أنتم لا تستحقون ذلك، لستم المسؤولين عن سوء الإدارة الماضية”.

وتابع “أنتم قمتم باختيارنا من أجل إعادة برشلونة وما فعلناه سيفعله أي مشجع برشلوني، ونجحنا بالفعل في إنقاذ النادي، الآن لدينا أفضل ميزانية في تاريخ برشلونة بإيرادات تبلغ 1255 مليون يورو، وأرباح 274 مليون يورو”.

وأردف “برشلونة حي ولدينا قدرة هائلة على جذب رؤوس الأموال، ولكن الوضع المالي للأندية الأوروبية مقلق للغاية، أندية الدول لديها موارد غير محدودة ويمنحها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) القوة، لهذا السبب نحن ندعم بطولة السوبرليغ”.

واستطرد “ندرك أن الرافعات هي وضع استثنائي يتم تفعيله في الأوقات الطارئة، لكن في الوقت ذاته نحن لسنا ناديًا يتبع لدولة أو خلفنا رجل ملياردير، ليس لدينا ولا نريد ذلك في الوقت الحالي”.

وشدد “أندية الدول لا تتبع أي قواعد ولا قوانين اللعب النظيف ويويفا لا يكتفي فقط بعدم وضع حد لهم بل يقوم بمنحهم القوة أيضًا”.

وأوضح “بطولة السوبرليغ سوف تحل الكثير من المشاكل، وقبل ذلك سوف تحترم مبادئ كرة القدم، وأؤكد أننا ندعم بشكل مطلق وعلني البطولة، سوف تكون بطولة مفتوحة للجميع تقوم على مبدأ الاستحقاق واحترام تام للدوريات المحلية الأوروبية”.

وأكمل “قريبًا سوف نسمع أخبارًا جديدة بخصوص السوبرليغ، سيكون هنالك خطوط جديدة للحوار، هذه البطولة ستجد حلولًا للمشاكل المطروحة أمامها، مبادئ التضامن بين الأندية والاستحقاق في لعب البطولة سوف يتم اتباعها واحترامها من قبل منظمي السوبرليغ”.