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لابورتا يراوغ بشأن رحيل دي يونج

منذ 15 ساعة
خوان لابورتا

خوان لابورتا

"كووورة"
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تحدث خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن إمكانية بيع الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب وسط الفريق الكتالوني، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم دي يونج بالرحيل إلى مانشستر يونايتد، بناء على طلب المدير الفني الجديد إريك تين هاج، والذي سبق أن دربه في أياكس أمستردام.

وقال لابورتا، في مقابلة مع إذاعة “راديو كتالونيا”: “لا أعرف ما إذا كنا سنبيع لاعبين مهمين أم لا”.

وأضاف: “إذا أكملنا بعض الصفقات، فربما لن نكون بحاجة لبيع أي من لاعبينا المهمين”.

وختم: “الأولوية هي وضعنا المالي حتى الآن.. سنبذل قصارى جهدنا من أجل النادي”.

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