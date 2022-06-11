لابورتا يكشف آخر تطورات صفقات برشلونة.. ويلمح إلى رحيل ديمبلي

كشف خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن آخر مستجدات الفريق الكتالوني، وتجديد عقود بعض اللاعبين.

ورفض لابورتا الرد على تساؤلات بشأن موعد إتمام صفقة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لاعب بايرن ميونخ، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويستهدف برشلونة ضم ليفاندوفسكي، من أجل ترميم هجوم البلوغرانا في الموسم المقبل، لكنه يضع في حسبانه إمكانية استمرار بايرن ميونخ على موقفه بالتعنت ورفض رحيل اللاعب، وإجباره على إكمال عقده الذي ينتهي في يونيو 2023.

وقال لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة ”سبورت“، يوم السبت: ”لن نتحدث عن لاعبين في أندية أخرى، لأن ذلك سيكون عدم احترام لنادي بايرن ميونخ“.

وعن موعد تجديد عقد جافي، أوضح: ”نحن قريبون من التوصل لاتفاق معه، نشعر بالتفاؤل، نريد أن يستمر جافي مع برشلونة، وهذا نفس ما يرغب به اللاعب ووكيله (خورخي مينديز)“.

وعن وضع الفرنسي عثمان ديمبلي مع الفريق، والذي تحدثت عدة تقارير عن قرب رحيله إلى تشيلسي، أشار لابورتا: ”لديه عرض من النادي، لكن لم يقبله حتى الآن، ليس لدينا أي رد منه“.

وعن رغبة قادة برشلونة: (جيرارد بيكيه، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا) في مساعدة النادي لخفض الرواتب مرة أخرى: ”سنكون دائمًا ممتنين لهم لأنهم فعلوا ذلك في الماضي“.

وأضاف: ”لم يفعل أي لاعب آخر ذلك بعد كل ما قام به قادة الفريق الأول، لكن ما فعلوه كان مهمًا للغاية، لقد وصلنا قبل عام وأعدنا هيكلة الديون، قمنا بتوفير بعض الأموال وزدنا الدخل، كل هذا تم العمل عليه على أمل إخراجنا من الوضع الصعب، إذا سمح لنا شركاؤنا بتخفيض المزيد من الرواتب، سنكون في حالة أكثر استدامة“.

وأتم: ”إذا كان الحل هو بيع أحد اللاعبين المهمين للخروج من تلك الورطة، فنحن مستعدون لفعل ذلك أيضًا، نحن نعمل على إعادة الاستقرار الاقتصادي للنادي، إذا وافق أعضاء برشلونة على تخفيض الرواتب، ستكون هناك أخبار جيدة، وسنقوم بما يجب علينا القيام به في أقرب وقت ممكن“.

يذكر أن اسم برشلونة ارتبط بالتعاقد مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، جناح باريس سان جيرمان، والبرازيلي رافينيا، نجم ليدز يونايتد.

وتزعم العديد من التقارير أن برشلونة حصل بالفعل على توقيع كل من فرانك كيسي، لاعب وسط ميلان، وأندرياس كريستينسن، مدافع تشيلسي.