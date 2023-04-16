لاتسيو يعلن إصابة مهاجمه إيموبيلي في حادث مروري

أعلن لاتسيو صاحب المركز الثاني بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد، أن مهاجمه تشيرو إيموبيلي يخضع للملاحظة في مستشفى بعدما تعرض لكسر في ضلعه وأصيب في ظهره خلال حادث مروري في روما.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن إيموبيلي، الذي هز الشباك في فوز فريقه 3-صفر على سبيتسيا يوم الجمعة، تعرض لحادث بعد اصطدام سيارته بعربة ترام في روما.

وأوضح لاتسيو في بيان “في وقت سابق اليوم، وبسبب حادث مروري، تعرض لإصابة باعوجاج في العمود الفقري وكسر مضاعف في الضلع الأيمن”.

وأضاف لاتسيو أن حالة إيموبيلي “جيدة في الوقت الحالي” وأكد أنه تحت الملاحظة في مستشفى في روما.

وذكرت محطة (سكاي سبورت إيطاليا) أن المهاجم البالغ عمره 33 عاما كان يتحرك بالسيارة برفقة ابنتيه وأنه أبلغ الشرطة أن الترام لم يلتزم بالإشارة الحمراء.

ونُقل سبعة أشخاص آخرين، بينهم بعض ركاب الترام، إلى المستشفى للخضوع لفحوص.

وسجل إيموبيلي عشرة أهداف في الدوري هذا الموسم ليقود لاتسيو للوجود في المركز الثاني خلف نابولي المتصدر.