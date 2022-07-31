لاعبان قد يرحلان عن برشلونة ويوفنتوس في الصورة

ذكر تقرير صحفي إيطالي أن نادي برشلونة بدأ يستعد لخطوة التخلص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة، بعد صفقاته الجديدة، ومحاولاته القوية للتعاقد مع ثنائي تشيلسي سيزار أزبيلكويتا وماركوس ألونسو، وبرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي.

وتعاقد برشلونة مع روبرت ليفاندوفسكي وجوليس كوندي ورافينيا وأندرياس كريستينسن وفرانك كيسي.

ووفق صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية، فهناك العديد من اللاعبين الذين لا يضمنون استمرارهم في كامب نو، منهم “ميراليم بيانيتش” و”ممفيس ديباي”.

ولفتت الصحيفة، إلى أنه على الرغم من سفر بيانيتش مع أعضاء الفريق إلى جولة الولايات المتحدة، وسعادة تشافي بالمستوى الذي يقدمه، إلا أن فرصته ستكون صعبة في المشاركة الموسم المقبل، والأمر ذاته ينطبق على ديباي في ظل وفرة اللاعبين المميزين في مركزه.

في السياق نفسه، أوضحت الصحيفة أن يوفنتوس سيكون مهتمًا بضم اللاعبين لدعم فريقه، وتحديدًا لاعب الوسط البوسني، الذي سيلقى ترحيبًا كبيرًا من المدرب ماكس أليجري.

وسيتدخل يوفنتوس بقوة في صفقة بيانيتش، في حالة تأكيد رحيل لاعبه الحالي ولاعب برشلونة السابق آرثر ميلو.

أما ديباي، فلن يمانع برشلونة رحيله بمبلغ ضئيل، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2023، كما أنه انضم للفريق مجانًا.