لاعب أسترالي لم يشارك في كأس العالم لكنه حصل على قميص ميسي

لم يلعب لاعب خط الوسط الأسترالي كاميرون ديفلين أي دقيقة في كأس العالم لكرة القدم لكنه غادر قطر بأحد أكبر الجوائز بعد تبادل قميصه مع الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد مواجهة المنتخبين في دور الستة عشر.

وحصل ديفلين، لاعب هارت أوف ميدلوثيان الأسكتلندي، على قميص ميسي الذي خاض به مباراته رقم 1000 في مسيرته وأحرز هدفا ليقود الأرجنتين للفوز 2-1 والوصول إلى دور الثمانية.

وأبلغ ديفلين الصحفيين في مطار سيدني بعد عودته من قطر “ذهبت (إلى أرض الملعب) وواسيت كل زملائي أولا ثم صافحت ميسي.

“لم يقل أحد شيئا، لذا جربت حظي وقال لي ‭‭’‬‬سأراك في الداخل‭‭’‬‬، وهذا ما حدث”.

ويُظهر مقطع فيديو عبر الإنترنت ميسي بدون قميصه ويسلمه إلى ديفلين قبل أن يحتضنه.

وقال اللاعب الأسترالي البالغ عمره 24 عاما “(أردت) أن يحصل لاعب آخر على الفرصة أولا، لكن لم ينتهزها أحد، لذلك فكرت لم لا؟.

“لا أعرف ما إذا كان (قميصي) سيكون على الحائط في منزله أو ربما ما زال على الأرض في غرفة تغيير الملابس، لكنني لست منزعجا، الأهم أنني حصلت عليه … لقد فوجئت حتى أنه أخذ (قميصي)”.

وأضاف “بالتأكيد لم يعرف من أنا، لكنه لاعب لطيف ومتواضع بما يكفي لإظهار هذا الاحترام”.

وأشار ديفلين إلى أنه سيحتفظ بقميص ميسي في منزله وأن والده سيعتني به وقال “لا أعتقد أنه سيسمح لي بلمسه بعد الآن”.