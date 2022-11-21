لاعب انكلترا يقدم "هدية رائعة" لطفل مصاب بالشلل في المونديال

أهدى لاعب وسط المنتخب الإنكليزي لكرة القدم جاك غريليش هدفه في مرمى إيران (6-2)، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية في مونديال قطر، إلى الطفل فينلاي (11 عامًا) المصاب بالشلل الدماغي، بعدما كان وعده باحتفال خاص.

وسجل غريليش، الذي دخل في الشوط الثاني، الهدف السادس إثر تمريرة من كالوم ويلسون، ولم ينسَ أن يلوح بذراعيه على طريقة أمواج، بالقرب من قائم الركنية، مثلما كان طلب منه الصبي الصغير عندما التقيا قبل انطلاق المونديال.

وكان نجم مانشستر سيتي التقى بالمشجع الشاب كجزء من أنشطة مؤسسة سيتي في المجتمع، بعد أن كتب له الأخير رسالة طويلة ليعبر له عن إعجابه الرياضي به وأيضًا لتفاني غريليش ناحية أخته الصغيرة هولي التي تعاني من نفس اضطراب النمو.

وكان فينلاي كتب له بعد زيارة مفاجئة في نهاية حصة تدريبية للصبي في كرة القدم: “أنت بطلي وأفضل الأشقاء الأكبر لشقيقتك”.

وكان غريليش وعد باحتفال من اختياره في حال تسجيله هدفاً لإنكلترا، ولم يكن من الممكن أن يحلم فينلاي من دون شك بفرصة أفضل بكثير من هذه.