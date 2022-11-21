الثلاثاء 27 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 22 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لاعب انكلترا يقدم "هدية رائعة" لطفل مصاب بالشلل في المونديال

منذ 35 دقيقة
لاعب وسط المنتخب الإنكليزي لكرة القدم جاك غريليش

لاعب وسط المنتخب الإنكليزي لكرة القدم جاك غريليش

A A A
طباعة المقال

أهدى لاعب وسط المنتخب الإنكليزي لكرة القدم جاك غريليش هدفه في مرمى إيران (6-2)، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثانية في مونديال قطر، إلى الطفل فينلاي (11 عامًا) المصاب بالشلل الدماغي، بعدما كان وعده باحتفال خاص.

وسجل غريليش، الذي دخل في الشوط الثاني، الهدف السادس إثر تمريرة من كالوم ويلسون، ولم ينسَ أن يلوح بذراعيه على طريقة أمواج، بالقرب من قائم الركنية، مثلما كان طلب منه الصبي الصغير عندما التقيا قبل انطلاق المونديال.

وكان نجم مانشستر سيتي التقى بالمشجع الشاب كجزء من أنشطة مؤسسة سيتي في المجتمع، بعد أن كتب له الأخير رسالة طويلة ليعبر له عن إعجابه الرياضي به وأيضًا لتفاني غريليش ناحية أخته الصغيرة هولي التي تعاني من نفس اضطراب النمو.

وكان فينلاي كتب له بعد زيارة مفاجئة في نهاية حصة تدريبية للصبي في كرة القدم: “أنت بطلي وأفضل الأشقاء الأكبر لشقيقتك”.

وكان غريليش وعد باحتفال من اختياره في حال تسجيله هدفاً لإنكلترا، ولم يكن من الممكن أن يحلم فينلاي من دون شك بفرصة أفضل بكثير من هذه.

    المصدر :
  • النهار

المزيد من منوعات

نسرين طافش
أول رد من نسرين طافش بعد انفصالها عن زوجها
بلدة بريزيتشي
في إيطاليا.. بلدة تدفع 30 ألف دولار لمن ينتقل إليها
علم نيجيريا
بالصور.. أزياء من القمامة لحماية المناخ في نيجيريا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الشاب القطري غانم المفتاح والممثل مورغان فريمان
تحدى مرضه النادر.. من هو غانم المفتاح الذي أبهر العالم في افتتاحية مونديال قطر
الدولار
افتتاحية مرتفعة لدولار السوق السوداء مع بداية الأسبوع
المنتخب الإيراني
موقف لافت.. لاعبو إيران يرفضون ترديد النشيد الوطني في كأس العالم