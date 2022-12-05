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لاعب برازيلي يُطلّق زوجته.. والسبب مباريات كأس العالم

منذ 41 دقيقة
جماهير البرازيل

جماهير البرازيل

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لا تتوقف مفاجآت أو طرائف بطولة كأس العالم على ما تشهده المبارايات فقط، بل تمتد لأبعد من ذلك، حيث كشفت تقارير صحافية أن الدولي البرازيلي السابق أدريانو انفصل عن زوجته بعد زواج دام 24 يومًا فقط بسبب مباريات منتخب البرازيل في كأس العالم.

وقرر اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا والذي كشف سابقًا أنه أنفق 13 ألف يورو لمعالجة اكتئابه بعد فشل انتقاله إلى لوهافر الفرنسي عام 2015، وأتم الزواج بصديقته ميكايلا ميسكيتا في نوفمبر الماضي.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن مصادرها، أن خلافا نشب بين الطرفين بسبب اختفاء أدريانو ليومين متواصلين، بعدما قاد سيارته لأحد أحياء ريو دي جانيرو لمشاهدة مباراة سويسرا والبرازيل رفقة أصدقائه.

وذكرت الصحيفة أن زوجته حذفت جميع صورهما على تطبيق “انستغرام” كما ألغت عائلة أدريانو احتفالًا كان من المخطط إقامته في عطلة نهاية الأسبوع المقبل.

واعتزل أدريانو كرة القدم عام 2016 بعد أن أصبح إكمال مسيرته يمثل حملًا عليه عقب وفاة والده.

وأمضى البرازيلي عدة سنوات في إنتر ميلان وفاز بأربعة ألقاب من الدوري الإيطالي مع “النيراتزوري”، كما سجل 27 هدفًا في 48 مباراة مع البرازيل.

وشارك أدريانو في كأس العالم 2006 وسجل هدفين في البطولة، بينما كان ظهوره الدولي الأخير عام 2008.

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