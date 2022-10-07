لاعب برتغالي يغيب عن كأس العالم بسبب الإصابة

أعلن نادي “ولفرهامبتون واندرارز” المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أن جناحه البرتغالي الدولي “بيدرو نيتو” سيغيب عن نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، بسبب خضوعه لعملية جراحية لإصلاح إصابة في الكاحل.

وتعرض نيتو (22 عاما) للإصابة خلال المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه 2-صفر في الدوري الممتاز أمام وست هام يونايتد مطلع الأسبوع الحالي.

وستنطلق نهائيات كأس العالم في قطر في 20 تشرين الثاني المقبل، بينما يبدأ منتخب البرتغال مسيرته فيها في 24 تشرين الثاني في مواجهة نظيره الغاني ضمن المجموعة الثامنة.

وقال ولفرهامبتون في بيان: “أصيب بيدرو بالتواء في أربطة الكاحل خلال المباراة أمام وست هام السبت الماضي”.

وأضاف البيان “وبعد مزيد من الفحوص وبناء على رأي أحد الخبراء.. تقرر خضوعه لعملية جراحية وهذا للأسف يعني أنه لن يكون لائقا للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة”.

وشارك نيتو في ثلاث مباريات دولية مع منتخب البرتغال وأحرز هدفين.

هذا وتأهل المنتخب البرتغالي لدور 16 في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، وكانت أفضل نتيجة للفريق على مستوى البطولة حصوله على المركز الثالث في نسخة 1966.