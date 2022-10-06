لاعب سان جيرمان: لم أعد أفهم شيئًا عن كرة القدم

ظهر “ماركو فيراتي”، لاعب وسط باريس سان جيرمان، غاضبًا للغاية بعد مباراة بنفيكا البرتغالي، في دوري أبطال أوروبا.

وصرّح فيراتي عبر شبكة “كانال بلس” الفرنسية: “لقد تحدثت مع الحكم، لأنني لم أعد أفهم شيئًا عن كرة القدم”.

النجم الإيطالي أشار الى أنه “قبل انطلاق بطولة الدوري الفرنسي، عقدوا معنا اجتماعات ليشرحوا لنا، إذا قام لاعب بدهس قدم منافس، سيحصل على بطاقة حمراء”، مضيفًا: “لقد أبلغني الحكم بأن لاعب بنفيكا لم يتدخل بعنف، بينما تسبب في معاناتي من ورم في الكاحل”.

وواصل فيراتي رسائله الغاضبة: “إذا تعرضت لتدخل أقوى من ذلك، لكسرت ساقي”.

وشهدت المباراة 5 بطاقات صفراء، منها إنذار الثلاثي الباريسي نيمار وفيراتي وفابيان رويز، بسبب الاعتراض على قرارات الحكم الإسباني، خيل مانزانو.