بالصورة: لاعب سعودي "يشطب علم إسرائيل" في مباراة لأساطير كرة القدم بقطر

قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن لاعبا سعوديا بدا وكأنه طمس علم إسرائيل من قميصه الذي شارك به في مباراة استعراضية بين “أساطير العرب” ضد “أساطير العالم” في قطر.

وأوضحت الصحيفة أن العلم الإسرائيلي على قميص النجم السعودي السابق نواف التمياط الذي شارك في صفوف “أساطير العرب” في المباراة التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قبل بطولة كأس العالم بقطر، ظهر مشوها على الزي الرسمي.

وحملت القمصان التي شارك بها الفريقان أعلام الدول الـ 211 الأعضاء في “الفيفا” بما في ذلك إسرائيل.

ولم يصدر أي تعليق من الفيفا على الفور. بخصوص خطوة اللاعب السعودي.

ويأتي الحادث بعد انسحاب ثلاثة لاعبين جزائريين من المباراة احتجاجا على المدرب الإسرائيلي للفريق المنافس، أفرام غرانت.

وقرر رابح ماجر ورفيق صايفي ورفيق حليش الانسحاب من المشاركة بسبب تواجد غرانت كمدرب لفريق “أساطير العالم”.

وكان غرانت مدربا لتشيلسي الإنكليزي في السابق، وشغل منصب مدرب المنتخب الإسرائيلي من 2002 إلى 2006.

وفاز “أساطير العرب” بالمباراة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لمثلها.

وقالت الصحيفة إن موقع “الفيفا” تجنب الإشارة إلى خطوة اللاعب السعودي أو مقاطعة المباراة من اللاعبين الجزائريين.

وأقيمت المباراة بالتزامن مع اختتام بطولة كأس العرب بفوز المنتخب الجزائري باللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على نظيره التونسي، السبت، بهدفين من دون مقابل، على ملعب البيت في مدينة الخور في قطر.

وبحسب ويكيبيديا نواف التمياط لاعب كرة قدم سعودي سابق، ورئيس الاتحاد السعودي المؤقت لكرة القدم . وهو نواف بندر محمد التمياط من مواليد 28 يونيو 1976، لعب مع نادي الهلال السعودي ومنتخب السعودية لكرة القدم، وهو متزوج وله ثلاث بنات وولد منيفة، نوف، لانا، بندر. وهو أيضًا من عائلة رياضية جدًا، حيث أن شقيقاه اللذان يكبرانه عمرًا، صفوق التمياط ومحمد التمياط سبق لهما تمثيل نادي الهلال أختير نواف التمياط في عام 2000 كأفضل لاعب في آسيا وحصل في نفس العام على لقب أفضل لاعب عربي وأيضاً أفضل لاعب في الدوري السعودي، وذلك بعد مساهمته في وصول المنتخب السعودي للمباراة النهائية في كأس آسيا 2000 وفي فوز ناديه الهلال ببطولة آسيا للأندية في نفس العام ، ولكن في الفترة ما بين 2001 و2004 عانى من الكثير من الإصابات الخطيرة المتتالية كان أكثرها تأثيرًا على مسيرته هي إصابته القوية الأولى التي أصيب فيها بالرباط الصليبي وجلس فترة طويلة للعلاج ومن بعد ذلك توالت عليه الإصابات التي أثرت كثيرًا بتواجده ومشاركته مع فريقه ومنتخب بلاده.

و قد شارك نواف التمياط مع منتخب السعودية لكرة القدم في أول مباراة دولية له مع منتخب ناميبيا لكرة القدم في مايو 1998 ، ولعب في كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002 وكأس العالم لكرة القدم 2006، وقد لعب مع منتخب السعودية لكرة القدم 55 مباراة دولية. كما حصل مع الهلال السعودي على بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري عام 2000 م وقاد الفريق للتأهل لكأس العالم للأندية عندما فاز الهلال بكأس السوبر الآسيوية عام 2000، كما حصل مع الهلال على كأس الكؤوس الآسيوية عام 2002 م.

وفي يوم 27 أغسطس 2008 م، أعلن نواف التمياط اعتزاله لكرة القدم نهائياً، وقال بأنه اعتزل بسبب الظروف الخاصة التي يمر بها ومنها عدم جهوزيته طبيًا ، وقد كشف عن اعتزاله في برنامج في المرمى عبر قناة العربية، وقال التمياط بأنه اتخذ قرار الاعتزال في نهاية موسم 2007/2008 ، وقال كوزمين أولاريو مدرب نادي الهلال وقتها بأنه تفاجئ باعتزال التمياط وقال بأنه يحترم قراره، وهو يعتبر اعتزال التمياط خسارة للفريق لأنه كان منضبط ويوجه اللاعبين في الفريق وإنه كان يعتبر التمياط كالمحترف الأوروبي في الفريق ، ونفى التمياط بأن يكون سبب اعتزاله خلافاته مع سامي الجابر ، وسيعقد التمياط مؤتمرًا صحفيًا ليوضح أسباب الاعتزال ، وطالب زملاء التمياط في نادي الهلال ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب بالرجوع عن الاعتزال. أقيمت مباراة اعتزاله في 2 يناير 2010 مع فريق انتر ميلان الإيطالي الذي حضر بكامل نجومه.

و بعد اعتزاله أخذ اللاعب الشاب عبد العزيز الدوسري رقمه رقم 11، وقال التمياط بأنه سعيد لأن الدوسري لاعب موهوب وذو كفاءة فنية وأخلاق عالية ، وقال عبد العزيز الدوسري بأن شرف له بأن يرتدي قميص نواف التمياط ويكون خليفته.

نواف التمياط شطب على علم اسرائيل pic.twitter.com/D16mhQrEG4 — خالد (@alghamdi060) December 18, 2021