لاعب فرنسي: "فيفا" جامل أكبر "وغد" في العالم.. وظلَم بونو!

على الرغم من أنّ العالم أسدل الستارة على مونديال قطر 2022 يوم الأحد الماضي، إلّا أنّ المباراة النهائية التاريخية بين المنتخب الفرنسي ونظيره الأرجنتيني الذي نال اللقب، والجوائز الفردية التي نالها اللاعبون، لا تزال موضع جدل وأخذ وردّ.

فقد إعتبر عادل رامي، لاعب منتخب فرنسا الحائز على كأس العالم 2018، أنّ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ظلم حارس المغرب ياسين بونو، في جائزة أفضل حارس في المونديال الأخير، معتبرًا أنّ الاتحاد جامل حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز الذي وصفه بـ”أكبر وغد في العالم”.

إذ يشار إلى أنّ إيميليانو مارتينيز الفرنسيين استفز في نهاية المباراة الختامية لكأس العالم الأخيرة، سواء باحتفاله المثير للجدل بعد حصوله على جائزة القفاز الذهبي، أو حتى باحتفالات الفوز بالكأس وإشاراته المستمرة لكيليان مبابي نجم فرنسا.

فقد كتب عادل رامي لاعب تروا الفرنسي الحالي عبر “إنستغرام”، على صورة مارتينيز: أكبر وغد في العالم، أكثر لاعب مكروه في العالم حاليًا، وأضاف: لقد أرعبهم مبابي إلى درجة أنّ الأرجنتينيين احتفلوا بالفوز على فرنسا أكثر من احتفالهم بالحصول على كأس العالم.

ختم رامي بصورة ياسين بونو حارس منتخب المغرب، قائلًا: هذا هو القفاز الذهبي الحقيقي.

كان مارتينيز قد فسر احتفاله الجدلي عقب الفوز بالبطولة، بقوله إنّه ردّ على استفزازات الجماهير الفرنسية.