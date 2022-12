لاعب كرة قدم ايراني يواجه خطر الاعدام.. ونقابة محترفي كرة القدم مصدومة

لاتزال السلطات الايرانية تحاول السيطرة والحد من الاحتجاجات التي اندلعت منذ ايلول\سبتمبر الماضي، على اثر وفاة الشابة مهسا اميني على يد شرطة الاخلاق.

وسط الاعتقال والتعذيب وصولاُ الى الاعدامات التي انتشرت بالفترة الماضية تسعى السلطات الايرانية الى بسط سيطرتها مجدداً ولكن دون جدوى.

هذا وقد أعربت النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين “فيفبرو” عن “صدمتها” لمواجهة لاعب كرة القدم الإيراني أمير ناصر آزاداني البالغ 26 عاماً خطر صدور حكم بالإعدام بحقه، لأسباب متصلة بالتظاهرات التي تشهدها إيران منذ ثلاثة أشهر.

وأعلنت النقابة في حسابها على تويتر أن “فيفبرو مصدومة وممتعضة من جراء معلومات تفيد بأن لاعب كرة القدم المحترف أمير ناصر آزاداني يواجه خطر الإعدام في إيران، بعدما شارك في حملة للدفاع عن حقوق النساء والحريات الأساسية في بلاده نحن متضامنون مع أمير”.

يأتي موقف النقابة بعد حملة تنديد خارجية بإعدام شابين في إيران مؤخرا على إثر توقيفهما في إطار تظاهرات اندلعت في البلاد على خلفية وفاة الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني “22 عاما” في 16 أيلول/سبتمبر.

وكانت “شرطة الأخلاق” الإيرانية قد أوقفت أميني قبل ثلاثة أيام لخرقها قواعد اللباس المحتشم الصارمة في الجمهورية الإسلامية.

FIFPRO is shocked and sickened by reports that professional footballer Amir Nasr-Azadani faces execution in Iran after campaigning for women’s rights and basic freedom in his country.

We stand in solidarity with Amir and call for the immediate removal of his punishment. pic.twitter.com/vPuylCS2ph

— FIFPRO (@FIFPRO) December 12, 2022