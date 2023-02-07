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لاعب كمال أجسام مصري يجمع القمامة لتمويل حلمه

منذ 31 دقيقة
لاعب كمال الأجسام المصري علي الشرقاي

لاعب كمال الأجسام المصري علي الشرقاي

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يتدرب لاعب كمال الأجسام المصري المصنف على المستوى الوطني علي الشرقاوي في المساء ولكن بعدما يمضي صباحه في جمع القمامة لتوفير ما يحتاجه من مال لدعم مسيرته الرياضية.

ورغم حصول الشاب البالغ من العمر 29 عاما على جوائز تتضمن ميداليتين برونزيتين في بطولات وطنية، فإنه يعاني للحصول على التمويل أو الدعم الخارجي .

وبدلا من ذلك، يستخدم عربة يجرها حصان لجمع النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير بمحافظة الغربية في دلتا النيل ويكسب ما يصل إلى 200 جنيه مصري في اليوم.

وعبر الشرقاوي في حديث لرويترز عن أمله في أن تكون هناك خيارات أفضل.

وأضاف أنه لا يجد دعما لمسيرته المهنية في كمال الأجسام وأنه يتم توجيه معظم التمويل لرياضات جماعية شهيرة مثل كرة القدم.

ورغم محدودية نظام التدريب الخاص به، فإن الشرقاوي يستمد الإلهام من اللاعب ممدوح السبيعي المعروف بلقب بيج رامي وهو لاعب كمال أجسام مصري شهير فاز بلقب مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021.

وقال مصطفى التميمي مدرب الشرقاوي إن الشرقاوي بدأ يحقق نجاحا بعد فترة وجيزة من بدء التدريب.

وأضاف أنه يسعى للمشاركة في بطولة دولية واستدرك بالقول إن رياضة كمال الأجسام تتطلب دعما وتمويلا لتوفير التغذية.

    المصدر :
  • رويترز

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