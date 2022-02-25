لاعب مانشستر لبوتين: أتمنى أن تموت

كشف أولكسندر زينتشينكو، قائد منتخب أوكرانيا والظهير الأيسر لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن تطبيق “إنستغرام” على موقع التواصل الاجتماعي قام بحدف منشوره، بعدما تمنى موت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأبشع طريقة.

ونشر الظهير الأيسر البالغ من العمر “25 عاما” عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، صورة لبوتين، مع التعليق: أتمنى أن تموت بأبشع طريقة، أيها المخلوق.

وادعى زينتشينكو أن “إنستغرام” قام بحذف منشوره، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية: لا أستطيع التراجع، بينما العالم يتابع بقلق ما يحدث في بلدي.

وأعلن بوتين فجر الخميس عن عملية عسكرية في أوكرانيا دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسُمع دوي انفجارات في العاصمة كييف ومدن أوكرانية عدة قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد.

وأعلنت كييف حتى الساعة عن مقتل أكثر من157 جنديًا وحوالي 10 مدنيين.

فيما فرضت عدة دول عقوبات على أفراد وكيانات لها علاقة بروسيا، وكان آخرها العقوبات الكندية على المركزي الروسي ووزارة المالية.

كما شهدت أوكرانيا صباح اليوم، أصوات انفجارات وقام الجيش الأوكراني بقصف دونيتسك وجورلوفكا في إقليم دونباس.

كما أفادت وسائل إعلامية عن الجيش الأوكراني عن تدمير دبابتين وقاذفة صاروخية للانفصاليين واحباط هجوم قرب تروخيزبينكا شمال غرب لوغانسك.

كما طالبت السلطات من المواطنين الاختباء في الملاجئ فورا.

من جهة أخرى، أفاد وزير الدفاع البريطاني بحسب تقديراته، أن روسيا خسرت أكثر من 450 جنديا في أوكرانيا.